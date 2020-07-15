احترف فن الطبقات لأناقة مثالية هذا الصيف

فن الطبقات لا يرتبط بأشهر العام الباردة أو المعتدلة فقط، بل يمكن اعتماده خلال الفترات الحارة أيضاً. البعض قد يظن أن اعتماد الطبقات خلال فصل الصيف سيجعلهم ينزعجون لكن الواقع ليس كذلك؛ لأن السر يكمن في اعتماد نوعية الأقمشة الخفيفة والألوان والمناسبة.



الطبقات تمنح الطلة سحرها، وتنقلها بلمح البصر من أناقة عادية إلى أناقة متميزة. فما هي قواعد فن الطبقات خلال الصيف؟

القواعد الثابتة





هناك مجموعة من القواعد الثابتة التي تنطبق على الطبقات سواء لفصل الشتاء أو الصيف. القاعدة الأولى هي أنه كلما تم الابتعاد عن الجسد زادت سماكة الملابس أي أن الطبقة الأخيرة هي دائماً الأكثر سماكة. القاعدة الثانية هي أن الطبقة الخارجية يجب أن تكون الأكثر طولاً. صحيح أننا بتنا نشاهد شخصيات مشهورة تكسر هذه القاعدة لكنها ومن دون شك غير أنيقة.



القاعدة الثالثة هي المزج بين أنواع مختلفة من الأقمشة. مثلاً: سروال من الكتان مع سترة من الكتان ستجعل طلتك غريبة.



اللون الأبيض أو الكريمي





اختيار اللون المناسب أساسي في فن الطبقات. الألوان الفاتحة بشكل عام واللونين الأبيض والكريمي بشكل خاص مثاليان لفصل الصيف. اللون الأبيض أو الكريمي للطلة كاملة خيار سيئ بطبيعة الحال لذلك الحل هو باختيار اللونين للجزء العلوي أو السفلي مع ألوان أخرى متناقضة.



مثلاً قميص أزرق، سترة كحلية مع سروال أبيض أو كريمي. التناقض نفسه ينطبق عند اختيار السترة البيضاء أو الكريمية، الجزء العلوي الفاتح يجب أن يقابله السروال والقميص بألوان داكنة.

الصوف الصيفي





إن كنت تظن أن الصوف هو لفصل الشتاء فقط فأنت مخطئ تماماً، خبراء الموضة يؤكدون أن الصوف «الصيفي» هو أفضل بأشواط من القطن والكتان وذلك لأنه يسمح بالتهوية بشكل أفضل، كما أنه مثالي للرطوبة والميزة الأفضل هو أنه لا يتجعد.



صوف مارينو هو الخيار المثالي للصيف احرص فقط على تكون الحبكات غير متقاربة من بعضها البعض، والسبب كما هو واضح التهوية. الصوف الإستوائي مثالي أيضاً؛ لأنه أخف وزناً من الأقمشة المستخدمة في الملابس.



الصوف الصيفي الخفيف يشهد رواجاً منذ سنوات طويلة وهو مثالي لفن الطبقات؛ لأنه يخلق التناقض المطلوب لناحية نوعية الأقمشة التي سبق وتحدثنا عنها.



خلق التناقض المثالي





القاعدة العامة هي أن الأقمشة مثل القطن والكتان والألوان الفاتحة هي للطلات غير الرسمية. لذلك الخلط بين الأنماط الرسمية وغير الرسمية خطأ فادح يجب تجنبه. مثلاً قميص بياقة رسمية لا يتناسب إطلاقاً مع سترة غير رسمية، بينما يتناسب مع تيشرت أو قميص بلا ياقة. الانتباه لهذه التفاصيل أمر في غاية الأهمية.

الطبقات والألوان



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كل طبقة يجب أن تختارها لتتمكن من أن تبرز بشكل منفرد. مثلاً لا تقم باختيار قميص أو تيشرت لا يمكنك اعتماده في حال قمت بخلع السترة. عليك التعامل مع الأمر وكأنك تنسق نوعين من الملابس يمكنهما أن يبرزا معاً وبشكل منفصل. وتذكر أنه للطلة الواحدة يفضل عدم اختيار أكثر من لون واحد أو لونين زاهيين. كثرة الألوان الزاهية ستفسد الطلة كلياً.



التدرج في السماكة والوزن واللون





نعود هنا إلى القاعدة الأولى . عند اختيار الملابس التدرج سيكون من الملابس الأخف وزناً وحتى الأثقل، الأقصر إلى الأطول ومن اللون الفاتح إلى الداكن أو العكس. اعتماد التدرج هو السر لفن الطبقات.

السترة أو القميص





السترة خيار الغالبية للطبقات ؛لأنه خيار آمن بهامش خطأ ضيق جداً. في حال كنت من محبي السترات حاول اختيار الأنواع الخفيفة الوزن والتي تسمح بالتهوية، كما يجب أن تحاول أن تحصر خياراتك بالألوان الفاتحة؛ لكونها لا تمتص الحرارة.



أما الذين يفضلون اعتماد القميص فيفضل أن تكون من الكتان أو القطن أو الدنيم؛ كي تضمن حصولك على الشكل المطلوب لناحية انسيابية القماش. القميص المفتوح ليس الخيار الوحيد للطبقات؛ إذ يمكن أيضاً إغلاق الجزء العلوي أو السفلي. فقط احرص على أن يكون القميص أكثر سماكة من التشيرت.



الطبقات المبتكرة

الخيارات دائماً تتجه نحو السترة أو القميص لكن في الواقع هناك خيارات أخرى لهذا الفن. كما سبق وقلنا التناقض أساسي جداً في فن الطبقات وعليه يمكن وبكل سهولة اعتماد الشورت مع ملابس أخرى متناقضة كلياً. كنزة صيفية أو سترة طويلة مع شورت طلة مختلفة لكنها أنيقة. تذكر فقط أنه عند الابتكار حاول ألا تبالغ بعدد الطبقات؛ لأنها لن تبدو جميلة وستجعلك تشعر بالحر الشديد.

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