تعرفي علي 10 قواعد لارتداء الملابس كمحترف

الثقة بالنفس تنبع أساساً من داخل الفرد ومن إحساسه بقيمة ذاته، ولكن لا ننسى أن أناقة الرجل وحسن مظهره يؤثران تأثيراً مباشراً على هذه الثقة.

ولذلك حان الوقت للبدء في تعلم كيفية ارتداء الملابس بالطريقة الصحيحة التي تجعلك تبدو محترفاً وأنيقاً وعلى قدر المسؤولية. وإليك بعض هذه الأساسيات التي لا يجب التخلي عنها أبداً.

1- مقاس البدلة أو الثوب

أن يرتدي مراهق صغير بدلة لأول مرة أمر جميل مهما كان شكلها، ولكن بالنسبة لشخص بالغ لا يمكن أبداً الاستغناء عن المقاس المناسب. وهناك عدة قواعد تساعدك على اختيار المقاسات المناسبة تعرف عليها من هنا وهنا وهنا.

نفس الفكرة تنطبق على الثوب العربي؛ إذ المقاس المناسب هو المدخل الأول للاختيار، فلا يجب أن يكون الثوب ضيقاً أو واسعاً، وخصوصاً عند الأكتاف.

2- استثمر في بنطلون جينز ممتاز

العثور على بنطلون جينز متين وذي تصميم ممتاز أمر ليس بالسهل، وبالطبع لن يكون رخصياً، ولكنه يستحق المبلغ الذي ستدفعه، مقارنةً بفوائده؛ فهو مناسب لكثير من المواقف والمناسبات ومريح ومتين.

3- الطبقة الخارجية

تعدد طبقات الملابس أمر لا مفر منه، خصوصاً في الشتاء، فحاول الاهتمام بالمعطف أو السترة. عليك التخلي عن المعاطف المنتفخة والمهلهلة، واحرص على شراء معطف متناسق مع الجسد، ويسمح بتعدد الطبقات تحته.

4- حذاء مناسب للجينز

بما أن الجينز هو البنطلون الأساسي رقم واحد لدى معظم الرجال، فإن شراء حذاء مناسب له أمر ضروري. ومن الأفضل التخلي عن الأحذية الرياضية، أو حصرها على مناسبات معينة، واللجوء إلى شراء حذاء جلدي يتمتع بالأناقة والراحة.

5- التيشيرت

أحياناً تنبني علاقة ود بين الرجل وبعض التيشيرتات التي يحب ارتداؤها، ولكنها قد تكون عائقاً أمام الظهور بمظهر حسن، فعليك بالتغيير من حين لآخر. وطبعاً من المفترض أن تمتلك بضع تيشيرتات بألوان محايدة، مثل الأسود والرمادي والزيتي.

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6- متى أرتدي الشورت؟

ليس من المفترض منع الرجل من ارتداء الشورت تماماً، ولكن ينبغي أن يعرف متى يرتديه ومتى لا يرتديه. الشورت مناسب جداً للخروجات غير الرسمية في الصيف أو على الشاطئ.

7- تنسيق الملابس المنقوشة

ارتداء الملابس المنقوشة أمر جيد، ولكن يجب تعلم كيفية التنسيق بينها، وفقاً للألوان وأحجام النقوش. وكقاعدة عامة، عليك الجمع بين النقوش المتابنة في الحجم. فإذا ارتديت قميصاً بنقوشات صغيرة فمن الأفضل أن ترتدي ربطة عنق بنقوشات أكبر. المنتج النهائي سيكون متوازناً، ويشير إلى أنك فكرت جيداً فيما ارتديته.

8- الحقيبة

حقيبة الساعي المصنوعة من النايلون والمطبوع عليها بعض الكلمات واللوجوهات، أتعرفها؟ عليك أن تتخلى عنها تماماً. وبدلاً منها، احرص على شراء حقيبة مصنوعة من الجلد تكون بسيطة الشكل، وبلا أي كتابات أو ملصقات عليها. هذا هو ما يجب على الرجل المحترف أن يفعله، وبالطبع ستجذب انتباه الزملاء والمديرين في العمل.

9- المكواة

أنت الآن في سن لا يسمح بالإهمال في المظهر الخارجي، ولهذا يجب التأكد من خلو القميص والبنطلون، أو الثوب من أي تجاعيد أو ثنيات ناتجة عن عدم كي الملابس. كما يمكنك اختيار نوع قماش يحتوي على نوع من مقاومة التجاعيد.

10- اهتم بالتفاصيل الصغيرة

الإكسسوارت قد تكون عاملاً حاسماً في الظهور الأنيق. فاحرص مثلاً على استثمار بعض الأموال في شراء ربطات عنق ذات جودة عالية وأزرار الأكمام ومنديل جيب الجاكيت والنظارات، إضافة إلى الشماغ وساعات اليد وقلم الجيب.

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