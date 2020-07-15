واكبي الموضة وتعرفي على الاتجاهات الجديدة لـ"بنطلون الليغينغز" في 2020

يعد الليغينغز قطعة أساسية في خزانة معظم النساء، وفي كل موسم تظهر أنماط جديدة لتحل محل النمط الأساسي المحبوب لدى الجميع، وفي حين أن معظم النساء يتفقن على كون الليغينغز قطعة يقتصر ارتداؤها على الصالة الرياضية، في المقابل هناك فئة أخرى تؤمن بأنه من الممكن ارتداء الليغينغز كجزء من مختلف الإطلالات الكاجوال، فإذا كنت أنت أيضا تملكين نفس الفكرة، فربما تغيرين رأيك فور تعرفك على هذه الأنماط الفخمة والأنيقة التي تأتي بتفاصيل مميزة تجعلها تبدو كبنطلون حقيقي، وبطبيعة الحال فهي تحتفظ بعنصر الراحة.

الليغينغز بحزام الخصر المتقاطع

يأتي هذه النمط من الليغينغ بحزام الخصر المتقاطع ما يجعله يبدو كبنطلون حقيقي مميز، فهو يضفي المزيد من الأناقة على مظهرك العام وهو بالفعل التحديث المثالي لليغينغ الأساسي، ويمكنك تنسيقه مع كروب توب أو سترة صوفية قصيرة أو كارديغان قصير.



الليغينغز الواسع

أصبح الليغينغز الواسع يحظى بشعبية واسعة وذلك بعد أن ارتدته العارضة بيلا حديد، حيث يتميز بصورة ظلية مشابهة لبنطلون الجاز الأيقوني في فترة التسعينيات.

البرمودا

البرمودا هي بنطلونات بطول ربلة الساق كانت شائعة خلال فترة الخمسينيات وأوائل الستينيات، ويبدو أنها شقت طريقها مرة أخرى إلى مشهد الموضة، حيث تأتي في تصاميم متنوعة منها اللامعة والمطرزة ويمكن تنسيقها مع الكعب العالي أو مع الصنادل ذات الكعب المنخفض أو زوج من الاحذية الرياضية.

الظلال الترابية

قد يكون اللون الأسود الظل الأساسي لليغينغز، لكن من الجيد تجربة ظلال محايدة أخرى، خصوصًا الظلال الترابية مثل الطحلب والموكا والحجر فهي في الواقع أنيقة للغاية وأكثر جاذبية.

Advertisements

الليغينغز المصنوع من قماش التريكو المضلع

يضيف الملمس الخفيف لقماش التريكو المضلع عنصرًا آخر مثيرًا للاهتمام في خزانة ملابسك، فهو مريح للغاية وملائم للجو الدافئ.

قد يهمك أيضا:

أحدث الملابس الرجّالي الكاجوال موضة 2020

ثمانية أخطاء ترتكبها في مظهرك دون أن تدري