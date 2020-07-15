أبرز إطلالات النجمات بأزياء شيفون بقصّة الكتف الواحدة

اطلالات النجمات بملابس بالوان النيود رائعة جدًّا، وقد نسّقن فيها ملابس وأكسسوارات بتصاميم تجمع بين الأناقة والأنوثة، فخطفن أنظار كلّ من رآهنّ ، وشكّلن مصدر وحي لكلّ من تبحث عن التميّز بأسلوب مواكب للموضة.

وبعد أن رصدنا لكِ أجمل إطلالات النجمات بفساتين شيفون بقصّة الكتف الواحدة لتستوحي أجمل الأفكار لتتألّقي في مناسباتكِ، نقدّم لكِ في هذا الموضوع صور نجمات اعتمدن ملابس وأكسسوارات بتدرّجات النيود، لتستوحي تنسيقات رائعة لإطلالاتكِ اليوميّة.

جيجي حديد

لفتت جيجي حديد الأنظار بهذه الإطلالة التي تجمع بين الأنوثة والأناقة ، إذ نسّقت فستانًا بطول الركبة ذي فتحة جانبيّة مع معطف بالطول نفسه، وحذاء Pump كلاسيكيّ ناعم. وقد اختارت هذه القطع كلّها بلون النيود، وأكملت إطلالتها مع نظّارة شمسية منحتها المزيد من الجاذبيّة.

أدريانا ليما

تتميّز عارضة الأزياء أدريانا ليما بإطلالاتها الجذّابة جدًّا، ومن بينها هذه الإطلالة التي نسّقت فيها قطعًا بتدرّجات النيود شملت سروالًا جلديًّا وبلوزة ضيّقة بياقة عالية ومن دون أكمام، ومعطف بطول الركبة، إضافة إلى حذاء Pump. والجدير ذكره، أنّ النيود هو من الألوا ن التي تعزز جمال صاحبة البشرة السمراء، كما أنّه يبدو رائعًا على من تتميّز ببشرتها البيضاء، أو الداكنة أو الحنطاوية.

هيفا وهبي

هيفا وهبي اختارت تنورة ضيّقة جلديّة بطول الركبة بلون النيود، نسّقتها مع كروب توب ضيّقة وبلايزر باللون الأبيض. إطلالة أنيقة، جذّابة وأنثوية...

بلايك لايفلي

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إطلالات بلايك لايفلي رائعة دائمًا، إذ تختار تصاميم عصرية تعكس الأنوثة، وقد لفتتنا هذه الإطلالة لها التي اعتمدت فيها فستانًا بقصّة الميدي بلون النيود تزيّن بتطريزات فضيّة، نسّقته مع معطف وحذاء Pump باللون نفسه.

نانسي عجرم

خلال إحياء حفل لها بالكويت، تألّقت نانسي عجرم بفستان بلون النيود بأكمام طويلة من الشيفون، وتزيّن بكشاكش ناعمة منحتها الكثير من الأنوثة والتميّز.

فاطمة المؤمن

نالت هذه الإطلالة التي اعتمدتها فاطمة المؤمن إعجاب الكثير من المتابعين، إذ نسّقت فيها سروالًا واسعًا بقصّة الخصر العالي وسترة بأكمام قصيرة بلون النيود، مع البلوزة ضيّقة باللون الأبيض، خيارات تناسب تمامًا لون بشرتها. وأكملت إطلالتها مع حقيبة من Louis Vuitton وسلاسل ذهبيّة تدلّت حول عنقها.

إضافة إلى هذه الصور، لفتتنا هذا الموسم إطلالات رائعة للنجمات باللون الأبيض، حيث نسّقن تصاميم منحتهنّ الكثير من الأنوثة والنعومة والجاذبيّة

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