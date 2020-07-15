5 علامات تخبرك بذلك.. كيف تكتشف مرضك بارتفاع ضغط الدم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: أثبتت الدراسات أن ثلث الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يدركون إصابتهم إلا بعد احتدام الأعراض المصاحبة له، لذا ينصح بقياس معدل ضغط الدم بشكل مستمر سواء في المنزل أو الصيدلية، للتأكد من اعتداله، وهناك علامات مختلفة تدل على ارتفاع ضغط الدم. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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