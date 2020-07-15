محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تحدث الإصابة بالتهاب الحلق كنتيجة لبعض الأمراض التنفسية المختلفة، كنزلات البرد والأنفلونزا، والإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد أيضًا، فكيف يمكن التفرقة بين حالات التهاب الحلق المصاحبة للإصابة بمرض كوفيد 19 وغيرها؟ لمزيد من التفاصيل اضغط هنا:

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كانت هذه تفاصيل خبر أسباب متعددة لالتهاب الحلق.. متى يشير إلى الإصابة كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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