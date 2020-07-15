"اتحمست".. نداء شرارة ترد على شائعات خلعها الحجاب (صور)

لايف ستايل

ردت الفنانة نداء شرارة، على نبأ خلعها الحجاب، الذي نشرته العديد من الصحف العربية، خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت الفنانة الشابة صورة تضمنت "هل نداء شرارة خلعت الحجاب أم إشاعات.. نداء شرارة بدون حجاب"، معلقة بسخرية: "من قوة الخبر تحمست.. دخلت أشوفني بلا حجاب" مرفقة "إيموشن" ضحك.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "هما مركزين مع حجابك ليه؟"، و"ردك ضحكني جدا"، و"الموضوع يضحك وردك جميل".

يشار إلى أن أغنية "حبيبتك بالتلاتة"، التي أصدرتها نداء شرارة، لا تزال تحصد المزيد من النجاحات والمشاهدات عبر "يوتيوب" و"ساوند كلاود".