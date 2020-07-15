الامارات | دراسة أميركية : الكمامة تمنع انتقال "كورونا" في صالونات التزيين

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أميركية : الكمامة تمنع انتقال "كورونا" في صالونات التزيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيّنت دراسة أميركية حديثة أن موظفين اثنين في صالون للتزيين مصابين بفيروس كورونا المستجد لم ينقلا العدوى إلى أي من الزبائن الذين قارب عددهم 140 خلال بضعة أيام بعدما وضعا كمامة خلال تعاملهما مع الزبائن.

وتصب نتائج هذه الدراسة التي أجرتها المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، في سياق التشجيع على استخدام الكمامات على نطاق واسع للحماية من الفيروس.

وفي 12 مايو الماضي، شعرت مصففة شعر بأعراض تنفسية في هذا الصالون الواقع في سبرينغفيلد بولاية ميزوري. غير أنها استمرت في العمل حتى 20 مايو الماضي، تاريخ ثبوت إصابتها بكوفيد-19.

كذلك خالط مصفف شعر ثان (لم تحدد الدراسة جنسه) المصففة الأولى وظهرت لديه أعراض في 15 أيار/مايو، وقد استمر في العمل أيضا حتى 20 مايو. وأظهر فحص إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد يومين.

وأغلق الصالون لثلاثة أيام جرى خلالها تعقيمه، فيما حددت السلطات الصحية 139 زبونا ربما خالطوا المصففين المصابين. وأودع باقي طاقم العمل في الموقع الحجر الصحي على مدى أسبوعين.

وخلال التفاعل مع الزبائن، كان الموظفان يضعان طوال الوقت كمامة، إحداهما مصنوعة من طبقتين من القطن للمصففة الأولى والثانية كمامة جراحية للموظف الثاني.

لكن الموظفين كانا ينزعان الكمامة في الفترة الفاصلة بين المواعيد أو في غياب الزبائن.

وروقب الوضع الصحي للزبائن الـ139 لاحقا وأتيحت لهم إمكانية إجراء فحوص. ولم تثبت إصابة أي من الأفراد الـ67 الذين وافقوا على الخضوع لفحص. أما الآخرون فلم تظهر على أي منهم أعراض في الأسبوعين التاليين.

وكان الزبائن من النساء والرجال بصورة شبه متساوية، وتراوحت أعمارهم بين 21 عاما و93 مع معدل عمري يبلغ 52 عاما. وكانت أكثرية ساحقة من الزبائن تضع أيضا كمامات خلال مواعيدهم في الصالون التي تمتد بين 15 دقيقة و45. واعتبر العلماء في مراكز "سي دي سي" أن هذه الدراسة تعزز القناعة لديهم بأن الكمامة تلجم تفشي كوفيد-19.

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