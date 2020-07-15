الامارات | طفلة سعودية وراء افتتاح أول مركز للباليه في الشرقية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مبادرة جديدة من نوعها قامت بها سيدة تقيم في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بافتتاح أول مركز تعليم البالية للكبار والصغار في الشرقية. ورجعت صاحبة المعهد قيامها بهذه الخطوة، بحسب تقرير بثته قناة "الإخبارية" السعودية"، إلى حبها للثقافة والفنون، وأن البالية رياضة راقية لها تاريخ طويل حيث كان يمارسها النبلاء قديما. لافتة أن حب ابنتها منال البالغة من العمر 4 سنوات للبالية كان مصدر إلهام لها لتقوم بافتتاح المركز. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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