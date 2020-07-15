إليكِ طريقة تنسيق الملابس الرسمية لإجراء مقابلة عمل

هل جاءتك فرصة لإجراء مقابلة عمل لوظيفة ما واحترتِ في اختيار الملابس التي سترتدينها؟ هل تعلمين أن مظهرك في مقابلة العمل من أهم العناصر التي تترك انطباعًا إيجابيًّا أو سلبيًّا قد يكون السبب في نيل الوظيفة أو فقدانها؟ اليوم يطلعك على بعض النصائح المهمة عند اختيار ملابس رسمية للسيدات، لكي تذهبي لإجراء مقابلة العمل وكلكِ ثقة في أنكِ تبدين بالمظهر المناسب أمام المسؤولين عن إجراء مقابلات العمل في الشركة، لتتركي لديهم الانطباع الأفضل.

كيفية تنسيق ملابس رسمية للسيدات

هناك عدة قواعد عليكِ مراعاتها عند اختيار الملابس التي سترتدينها في مقابلات العمل، وطرق تنسيقها مع الأحذية والإكسسوارات والمكياج، وهي:

اختيار ألوان الملابس وتناسقها

من أهم النقاط التي يجب الانتباه لها عند اختيار الملابس هي الألوان لما لها من تأثير نفسي غير مباشر على الشخص الذي يُجري معكِ المقابلة، فمن أهم مقومات الزي المناسب اختيار الألوان الهادئة والمحايدة، ومراعاة تناسقها مع بعضها، لذا تعد ألوان “الأسود، والكحلي، والرمادي، والأبيض، والبيج” من الخيارات المثلى لكِ، ويجب أيضًا مراعاة تجنب الألوان الفاقعة جدًّا مثل “الأحمر، والبرتقالي، والفوشيا”، لأنها قد تفسد مظهركِ الرسمي وتعطي انطباعات عكسية عن شخصيتكِ.

الابتعاد عن الملابس الكاجوال

يجب الابتعاد عن الملابس الكاجوال تمامًا، عند اختيار ملابس المقابلات الشخصية، فالجينز والتيشيرتات والأحذية الرياضية لا تصلح في مثل هذا الموقف.

هناك بعض الشركات بطبيعة الحال تسمح بالملابس شبه الرسمية، ولكن كطالبة وظيفة لا تغامري أبدًا بالذهاب إلى المقابلة الشخصية بمثل هذا النوع من الملابس، خاصة في المقابلة الأولى، ربما يمكنك فعل ذلك في المقابلات اللاحقة، إذا ما تأكدتِ أن هذا المكان يسمح بارتداء الملابس شبه الرسمية أو الكاجوال.

لذا فالاختيار الأمثل هنا هو الزي الرسمي، يمكنكِ ارتداء جاكيت رسمي مع بنطلون أو تنورة، مع مراعاة تجنب الملابس الضيقة والقصيرة جدًا.

اختيار أنواع الأحذية الرسمية

يفضل أن ترتدي حذاءً رسميًّا مغلقًا مع الملابس الرسمية، وأن يكون لونه سادة بعيدًا كل البعد عن النقشات والتفصيلات المعقدة، ليتناسب مع طبيعة ملابسكِ الرسمية، وأن تتجنبي الأحذية الكاجوال والمفتوحة والصنادل والكوتشي.

وفي كل الأحوال، حافظي على أن يكون حذاؤكِ متناسبًا مع مظهركِ بشكل عام، مع مراعاة أن تتجنبي ارتداء الكعب العالي جدًّا، لأنه قد يوقعكِ في مواقف محرجة إن كنتِ غير معتادة على ارتدائه.

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اختيار الإكسسوارات المناسبة للملابس

هناك قاعدة عند ارتداء الإكسسوارات على الملابس الرسمية، تفيد بأن الأقل هو الأفضل دائمًا، فارتداء الكثير من الإكسسوارات قد يعطي عنكِ انطباعًا خاطئًا، لذا يجب اختيار قطع قليلة من الإكسسوار، مع تجنب الأحجام الكبيرة والفصوص الكثيرة.

ويجب أن تنتبهي جيدًا ألا تضعي نظارتكِ الشمسية على رأسكِ، أو تتركيها مُعلقة في ملابسك قبل إجراء المقابلة.

بساطة تسريحات الشعر ولفات الحجاب

يجب مراعاة البساطة في استايل تسريحة شعرك أو لفة حجابك، فأفضل تسريحات الشعر في مثل هذه المقابلات هي البسيطة جدًّا، مثل رفع الشعر لأعلى “ذيل حصان” أو تركه منسدلًا دون المبالغة في تصفيفه أو تغطيته لجزء كبير من الوجه.

كذلك الأمر بالنسبة للفة الحجاب يجب أن تختاري طرحة تتناسب مع ملابسك، والابتعاد تمامًا عن القطع المطرزة بشكل مبالغ فيه، وتجنبي أيضًا اللفات المتكلفة والطبقات الكثيرة، ولكن اكتفي بلفات حجاب بسيطة.

المكياج حسب لون الملابس

عادة ما تُجرى المقابلات الشخصية في ساعات النهار، لذا عليكِ أن تضعي مكياجًا نهاريًّا بسيطًا، بعيدًا عن الألوان الصارخة والخامات اللامعة، مع مراعاة تناسق ألوان المكياج مع ألوان الملابس، كذلك الأمر مع طلاء الأظافر، فمن المفضل وضع الألوان المحايدة مع مراعاة أن تكون الأظافر مُهذبة وطولها مناسبًا.

وفي النهاية، عليكِ أن تتعلمي جيدًا فن اختيار ملابس رسمية للسيدات، وأن تجعلي دومًا مظهركِ انعكاسًا لطبيعة شخصيتك ودليلًا على ثقتك في نفسك، فمظهركِ العام هو عنوانكِ لكل من لا يعرفونكِ، لذا عند إجراء مقابلة عمل، راعي جميع النقاط التي ذكرناها سابقًا وتممي على هندامكِ حتى تفوزي بالوظيفة

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