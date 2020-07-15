أحدث صيحات اكسسوارات الشعر الميزة موضة 2020

تعرفي الى احدث صيحات اكسسوارات الشعر المميزة التي يمكنك تنسيقها مع إطلالاتك الصيفية لهذا الموسم.صيحة موضة الأطواق العريضة مستمرة معنا لهذا الموسم وتأتي بتصاميم واشكال متنوعة لترضي كافة الأذواق، خاصة الأطواق العريضة والمنفوخة المستوحاة من موضة التسعينات البارزة.

ربطات الشعر scrunchies

تعد موضة ربطات الشعر scrunchies المستوحاة من صيحة اكسسوارات الشعر في التسعينات وخاصة للبنات دارجة الى حد كبير هذا الصيف. تتمير تصاميم الموسم لهذه القطعة المميزة بألوان وخامات أنيقة ومختلفة مثل الربطات المصنوعة الاورقانزا والساتان.

قبعات bucket hat

انتشرت صور الكثير من الشخصيات المؤثرة وهن يرتدين قبعة bucket hat او قبعة الدلو الدارجة كثيرًا في رحلات البحر والصيد. نسقي هذه القبعة مع طلتك الصيفية بتصاميم مميزة من الماركات العالمية.

اكسسوارات السكارف

Advertisements

تعتبر المعاطف الحريرية الصغيرة من أرقى الاكسسوارات التي تضفي جاذبية كلاسيكية ساحرة الى طلتك. تندرج هذه القطعة لهذا الموسم كصيحة مميزة بألوان وطبعات زاهية يمكنك لفها كغطاء رأس او ارتداؤها كربطة شعر انيقة.

فيونكات الشعر

زيني شعرك بتصميم فيونكات وشرائط مميزة بتصاميم بارزة وألوان أنثوية جذابة. اختاري التصاميم الكبيرة والملفتة المصنوعة من الحرير والساتان الناعم.

قد يهمك أيضا:

طريقة تنسيق الاكسسوارات مع العباءة من مدونة الموضة فاطمة العوضي

طرق أنيقة لموضة اسكارف الشعر لإضفاء لمسة جمالية على ملابسك