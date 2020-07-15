دللي نفسك بهذة التسريحات لصاحبات الشعر القصير

لكل مرأة ذوقها الخاص من ناحية تسريحات الشعر، فيمكن أن تختار أن تبقيه طويلاً أو ذات طول متوسط، فيما يمكن أن يكون الخيار الأكثر جرأة هو قص الشعر قصيراً. لكن في حال كانت القصة محترفة، فالشعر سيبدو رائعاً فعلاً. لذا اذا كنتِ تفكّرين باعتماد تسريحة الشعر القصير، اكتشفي تالياً الستايلات التي تلائمك



من بين التسريحات المناسبة للشعر القصر هي الجانبية المرتفعة التي تجمّلها بعض التموجات البسيطة الناعمة اذ تضفي لمسة من الاناقة الى اطلالتك في الحفلات والمناسبات.

الشعر القصير المتفاوت الطول مع الغرّة الأمامية المنسدلة على الجبهة، يعطيكِ اطلالة كلّها حيوية وجمال.

لاطلالة مبهرة وساحرة مع شعرك القصير، ما عليك سوى اختيار القصة الكاريه للشعر المموج وتركه ينسدل بتسريحة طبيعية على جانبيّ الوجه لتألق يوميّ ملفت.

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لصاحبات الشعر المجعد، والراغبات بالتألق بتسريحة شعر قصير، يمكنكن اختيار القصة المتدرّجة لإضفاء الحجم والترتيب الى الشعر ما يسهّل تسريحه ليبدو أكثر طبيعية.

من بين التسريحات المميزة التي يمكن أن تعتمدها النساء صاحبات الشعر القصير هي تسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه القصير من الخلف والطويل من الجهة الأمامية.

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