أقراط معدنية بشراشيب لإطلالة مميزة

تستعدّ كل فتاة وسيدة لقضاء عطلة صيفية مميّزة حتى تتألّق بها بأجمل الملابس والإكسسوارات العصرية التي لا تتخلى عنها أبداً لتكمل بها طلّتها الأنيقة، وتحديداً نذكر هنا الأقراط المعدنية بشراشيب التي تضيف لمسة أنوثة وحيوية للوجه.



عصرية وجذّابة

أقراط بشراشيب من أليساندرا ريتش Alessandra Rich

برزت صيحة هذه الأقراط التي تناسب إطلالات النهار، المساء والسهرات، فنجد منها الطويل والمرصّع بفصوص برّاقة، ومنها التصاميم العصرية بألوان راقية كالأزرق البحري للحصول على إطلالة متناغمة مع الطبيعة.

أما الأقراط المعدنية الطويلة الملوّنة، فهي مناسبة بشكل كبير للوجه الدائري، كما أن القصيرة منها تُعتمد للوجه الطويل والنحيف، بالإضافة إلى أن الذهبية منها تعكس ضوء الشمس للتي تبحث عن إطلالة شبابية، كأقراط النجوم، أو أحد الأشكال الهندسية المربّعة أو الدائرية، ستكون مناسبة للملابس العملية أو العصرية.

لإطلالة صيفية منعشة، اختاري ألوان الأقراط الجريئة واللافتة كشخصيتكِ منها الأحمر والبرتقالي، ويتوسطهما سلاسل معدنية، وبإمكانكِ كذلك اختيار القرط الدائري الذي تتوسّطه قطعة معدنية باللون الأصفر؛ لأنه ينسجم مع أجواء الصيف وملابسكِ في النهار.

لصاحبة الذوق المترف، ننصحها باللجوء إلى الأقراط المعدنية المستوحاة من الأشكال الهندسية وهي من الصيحات السائدة لهذا الموسم، كقرط الأذن المعدني بشراشيب بلوني الفضي والذهبي، فهذه القطعة يجب أن تكون موجودة بخزانة الملابسِ؛ لأنها تناسب كل ألوان البشرة بدمج لوني الفضي والذهبي معًا.

لسهرات وحفلات المساء لا بدّ من التألّق بأقراط معدنية بشراشيب منسدلة بطريقة مميّزة وعصرية؛ حتى تكوني غاية في الأناقة والجاذبية.

لا شك أن هذا النوع من الأقراط تعشقه السيدات من مختلف الأعمار، لاسيّما أنها يسهل التزيّن بها في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال أيضًا، وقد تكون مصنوعة من الخيوط الملوّنة بألوان زاهية، أو ألوان حيادية مثل الأسود والأبيض، أو حتى الألوان الميتاليك مع الشراشيب المعدنية الفضية والذهبية وغيرها.

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الأقراط المناسبة للمكان المناسب

أقراط بشراشيب

لا شكّ أن اختيار الأقراط المناسبة يتوقّف وفقاً للمكان الذي ستذهب إليه السيدة، فما هو مناسب لسهرة مسائية سيكون مختلفاً عمّا هو مناسب ليوم من العمل لأن المكتب أكثر تحفظاً، لذلك ينبغي أن تكون الأقراط أكثر تحفظاً أيضاً. بالإمكان اختيار الأساليب الكلاسيكية فيها لإظهار قدر أكبر من السلطة، كما يجب تجنب الأقراط الكبيرة إذا كانت السيدة في مجالات تقليدية للغاية، مثل المحاكم أو التدريس في الجامعة والكلية؛ لأنه كلما أرادت أن ينتبه الآخرون لما تقوله ينبغي اختيار أقراط بسيطة وغير ملفتة بشكل يجعل المحيطين يلتفتون عن ما تقوله وينجذبون أكثر لرؤية القرط.

أما بعد العمل فيحين الوقت لإظهار الشخصية، يمكن أن تنسى السيدة الأقراط المعدنية البسيطة وتستمتع ببعض المرح مع الأقراط المعدنية الكبيرة أو الأقراط المتدلية بشراشيب.

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