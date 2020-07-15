ريهام حجاج عن رد فعل الجمهور على خيانة زوجة ويل سميث: عدينا البراميل بلا راجعة

علاقات و مجتمع

انتقدت الفنانة ريهام حجاج، تصرفات الجمهور والرواد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وموقفهم تجاه قصة الممثل الأمريكي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت، التي اعترفت له عبر الهواء مباشرةً بخيانتها له مع أوجست السينا والتي حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف، في برنامجها الحواري Red Table Talk.

وقالت الفنانة ريهام خلال منشور دونته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "إحنا الشعب الوحيد في العالم اللي دخل على صور will smith وشتمه أقذر الشتايم هو ومراته وعيلته".

وأشارت ريهام خلال منشورها، "وبغض النظر إيه اللي اتكتب إحنا الشعب الوحيد اللي دخل يكتب تعليقات في العموم، مفيش بجد أي شعب تاني لا صيني ولا هندي ولا حتى في الشعوب العربية، دا إن دل على شيء فيدل، على أن مش الكل طبعا عشان في ناس محترمة بس أغلبية اللي بيستخدم السوشيال ميديا للأسف".

وأوضحت ريهام، "أكتر ناس شتامين ونمامين ومتنمرين، مع اننا مفروض متدينين معرفش ازاي، خلصنا أمراضنا النفسية والحشرية على نفسنا وكشفنا قرف بعض فقلنا نكشف نفسنا للعالم بقى".

وأكدت ريهام، "احنا الشعب الوحيد اللي تفاني في سوء استخدام السوشال ميديا و الحمد لله دا كان الإنجاز الوحيد اللي حققناه منها، هو مش مفروض نحشر نفسنا و نحكم علي حياة حد في العموم ،فمنتهي الفجر والقدر الحكم علي حياة حد لا هو من بلدك و لا ثقافتك ولا تفكيرك و لا تربيتك".

Advertisements

واختتمت قائلةً "يعني مش بس مش قادرين نحترم اختلاف بعض،لاء مش عارفين نحترم اختلاف الثقافات الاخري، احنا عدينا البراميل بلا راجعة".

جادا تكشف كواليس خيانتها لويل سميث

قبل 4 سنوات ونصف انفصلا الثنائي عن بعضهم البعض، لتقرر جادا إجراء محادثة مع زوجها وكشفت أن علاقتها مع أوجست السينا حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف، مضيفة خلال حديثها إلى زوجها ويل سميث، في برنامجها الحواري Red Table Talk: "كنا قد انفصلنا، ومع مرور الوقت، دخلت في علاقة مع أوجست".

جادا بينكيت عن خيانتها لزوجها ويل: كنت مكسورة للغاية

وبررت جادا بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا ، وقالت : "كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية".

وأكدت بينكيت البالغة من العمر 48 عامًا، أن علاقتها مع أوجست السينا انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، وأنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى الحب غير المشروط، مضيفة: "لقد حاولت أنا وويل بكل ما في وسعنا الابتعاد عن بعضنا البعض فقط لإدراك أن ذلك لم يكن ممكنًا".

ورد ويل سميث على تصريحات زوجته، إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: "لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء".