الامارات | وداعاً لـ «الكاشير» والطوابير.. «أمازون» تطلق عربة تسوّق ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً لـ «الكاشير» والطوابير.. «أمازون» تطلق عربة تسوّق ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة «أمازون» العملاقة، أمس الثلاثاء، أنها أطلقت عربة تسوّق ذكية تجنّب الزبائن الانتظار عند صناديق الدفع في المتاجر.

ويأتي هذا الابتكار، وهو الأحدث من «أمازون»، ليتيح التبضّع من دون الحاجة إلى الدفع عند الصندوق في وقت يجهد التجار لمواصلة عمل محالهم من دون تعريض الزبائن لمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وينطلق العمل بعربة التسوق الذكية «داش كارتس» في بقالة «أمازون» يتوقع أن تُفتتح في جنوب كاليفورنيا في نهاية العام الجاري، علماً بأن العربة مزوّدة أجهزة استشعار مدمجة وكاميرات لقراءة أسعار السلع المعروضة على رفوف المتاجر.

وأوضحت «أمازون» التي تملك شبكة متاجر «هول فودز» أن هذه «العربة الذكية تجعل عملية التبضّع سريعة جداً من خلال تجنيب (الزبون) الانتظار في الطابور أمام صندوق الدفع».

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وأضافت أن ما على الزبون عندما ينتهي من التبضع «سوى الخروج من المتجر» عبر الممر المخصص لعربة «أمازون داش كارت»، على أن تُرسَل إليه الفاتورة بواسطة البريد الإلكتروني.

وشرحت الشركة أن «استخدام هذه العربة يستلزم امتلاك الزبون هاتفاً ذكياً ينزّل عليه تطبيق (أمازون) الذي يمسح رمز الاستجابة السريع على السلع ويسجّل القيمة الإجمالية للمشتريات على بطاقة الزبون الائتمانية».

وكانت «أمازون» قد بدأت في وقت سابق من السنة الجارية توفير تقنية «جست ووك آوت» لتجار آخرين تشجيعاً لاستخدام نظام البيع من دون صناديق دفع.

وافتتحت «أمازون» إلى الآن أكثر من 20 متجراً صغيراً سمّتها «أمازون غو»، تستخدم فروعها في نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو نظام «جست ووك آوت».

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