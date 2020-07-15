الامارات | رحيل الشاب الإماراتي البشوش.. آلاف المغردين يودعون #عبدالله_النيادي بالدعوات

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الشاب الإماراتي البشوش.. آلاف المغردين يودعون #عبدالله_النيادي بالدعوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار خبر وفاة الشاب الإماراتي عبدالله سالم النيادي، أمس الثلاثاء في مدينة العين، ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أطلق مغردون «هاشتاغ» باسم الراحل #عبدالله_النيادي.

وشهد الهاشتاغ تفاعلاً كبيراً و آلاف التغريدات التي عبر أصحابها عن حزنهم لوفاة الشاب البشوش، كما وصفوه، مقدمين العزاء لأسرته، داعين أن يتغمده الله بواسع رحمته.

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وجاءت وفاة عبدالله النيادي بعد ثلاث سنوات قضاها في المستشفى إثر تعرّضه لحادث أليم، وبعد عامين من وفاة صديقه علي النيادي.

ودعا المغردون لهما أن يجمعهما الله في الجنة، كما جمعهما في الدنيا.

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