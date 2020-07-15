باقة من الإكسسوارات المشغولة يدويًا من الخزف لتغيير ديكور منزلك

القاهرة - لايف ستايل
الإكسسوارات من الأشياء المكملة للأناقة لأي مكان سواء للملبس أو المنزل، فإذا كانت تبحث المرأة عن التجديد في منزلها وتريد تغير الديكور منزلها بشكل مميز وبسيط خاصة مع قرب عيد الأضحى، لذا تقدم مصممة الإكسسوارات صفاء مصطفي مجموعة من الاكسسوارات المنزلية المصنوعة يدويا.
قدمت صفاء مصطفي تصميم عبارة عن شجرة مشغولة من النحاس الذهبي مع الكريستال والعش من اللولي الطبيعي بقاعدة من الخزف وأخرى شجرة مشغولة من النحاس الأحمر مع الكريستال بقاعدة من الخزف.
كما قامت بعمل بتصميم أخر عبارة عن شجرة مشغولة بواير النحاس الذهبي مع أحجار الجاد والجاسبر والعقيق بقاعدة من الخزف مرصعه بالأحجار المختلفة الطائر بواير النحاس الأحمر مع الأحجار.
وصممت إكسسوار آخر من تصميمات كولكشن الإكسسوارات المنزلية مرمي مشغول بواير النحاس الأحمر مع سلاسل النحاس الذهبي بقاعدة من الخزف مع الركاب والقواقع واللولي الطبيعي، بقاعدة من الخزف مع الرمال
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