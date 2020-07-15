إطلالات صيفية أنيقة للعمل مستوحاة من أيقونة الموضة جيجي حديد

حققت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد شهرة واسعة جداً حول العالم، حتى باتت من أكثر العارضات شهرة وطلباً من أهم الماركات لكي تطلّ بأزيائهنّ على منصات العرض.

وتتميّز جيجي بأسلوبها الشبابي والعصري، كما تخطف الأنظار بأحدث الصيحات التي تحمل توقيع أبرز العلامات التجارية.

تحوّلت جيجي حديد إلى أيقونة للموضة، ولا تكتفي بإعتماد الصيحات بل تلعب دوراً في إطلاقها أيضاً.

إستوحي منها إطلالات صيفية للعمل من عارضة الأزياء الامريكية جيجي حديد:

السروال الخصر العالي من الصيحات التي تعشقها جيجي حديد، خصوصاً ان هذه القطعة تلائم قوامها الطويل والرفيع. وتنسّق مع هذا اللوك القميص أو التوب، وحتى التيشيرت الأبيض.

كما اعتمدت جيجي في إحدى إطلالاتها في شوارع نيويورك صيحة الفستان بطبعة الورود من Alberta Ferretti.

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وبأسلوب أنيق/شبابي، تعمد حديد إلى تنسيق البلايزر مع السروال الدنيم الممزّق أو مع السروال الجلد.

وفي لوك أنثوي وراق على حد سواء، أطلت جيجي في شوارع باريس ببدلة مونوكروم أبيض من توقيع Louis Vuitton، تألف من جاكيت طويل مع الياقة باللون البيج والأزرار المزدوجة وسروال بقصة أرجل واسعة، وأكملت اللوك بحذاء أبيض وحقيبة صغيرة بيضاء أيضاً.

وفي لوك آخر بالبدلة، لكن هذه المرأة بإطلالة جريئة، إختارت طقماً ملوناً ومزيّنا بالنقشات ونسّقت معه تيشيرت أبيض. أما من مجموعة Amiri ، فقد إختارت بدلة باللون البنيّ بقصة فضفاضة. كما بدت ساحرة بإطلالة من تصميم Prada، بالبلايزر والتنورة الميدي الضيقة.

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