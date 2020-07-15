فوائد الورد للشعر: طريقة طبيعية لشعر صحي، قوي ولامع!

يتعرض شعرك للعديد من المشاكل التي تفقده المظهر الصحي والجميل وتؤثر عليه بشكل سلبي، ولأن الشعر تاج المرأة ومن أهم مظاهر جمالها يحتاج إذاً للعناية والاهتمام المستمر لحمايته من التلف والتساقط والحفاظ على لمعانه.

إذا كنت ترغبين بتغذية وعلاج شعرك من التقصف والبهتان، الحلّ هو في استخدام الورد للشعر وفوائده التي يحتويها لتغذية شعركِ، تنعيمه وإعطائه مظهراً صحياً وحيوياً.

تعرّفي أكثر على فوائد الورد للشعر واكتشفي طرق تحضير خلطات من ماء الورد التي تسهم في إبراز جمال شعرك.

فوائد الورد للشعر

غني بالمعادن والفيتامينات التي تلعب دور أساسي في تحفيز نمو الشعر وتحسين صحة فروة الرأس.

غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على تكثيف الخصلات وتطويلها.

يعمل كمنعّم ومرطّب للشعر التالف ويقوّي الخصلات ويزيدها مرونة وحيوية.

يعزز تدفّق الدم إلى فروة الرأس مما يحسّن ويسرع عملية نمو الشعر.

يحمي قشرة الرأس من الأمراض المختلفة ويعالج قمل الرأس.

خلطة الورد لتعطير الشعر

أضيفي القليل من ماء الورد إلى الشامبو الخاص بكِ وهكذا ستحصلين على رائحة شعر عذبة سترافقكِ طيلة النهار.



خلطة الورد لتنعيم الشعر



إضافة القليل من ماء الورد إلى الشامبو اليومي يساهم في حصولك على شعر جميل، ناعم ولامع.

خلطة الورد للتخلص من قشرة الرأس

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إخلطي ملعقتين صغيرتين من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من نبات الحلبة وقطرة من زيت النعناع البرّي وأخرى من زيت النعناع العطري. طبّقي هذا المزيج على شعركِ لمدة 40 دقيقة من ثم اغسلي شعركِ لتحصلي على نتائج مضمونة.

خلطة الورد لمنع تساقط الشعر

إخلطي ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. دلّكي فروة رأسكِ بواسطة هذا الخليط وستحصلين على شعر قوي وصحي.

خلطة الورد للحصول على شعر ناعم ولامع

قومي بعصر حبة برتقال وامزجيها مع القليل من ماء الورد ثم ضعي الخليط في عبوة رذاذ فارغة. بعدها قومي برش المزيج على فروة رأسك وشعرك بالكامل. بعد أن تتغلغل فوائد البرتقال وماء الورد في أعماق الشعر قومي بغسله للحصول على شعر ناعم ولامع.

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