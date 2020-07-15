صنادل ملوّنة من أشهر الماركات العالمية

يعرف الصيف بأشكاله المنوّعة والملوّنة من الصنادل، وقد برز الكثير من الموديلات التي تناسب جميع المناسبات والإطلالات لهذا الفصل، فنجد أن معظم الفتيات والسيدات تتوجهن نحو التصاميم السهلة والكلاسيكية، والبحث عن أحدث صيحات الموضة باستكشاف الألوان العصرية كالأزرق، الأحمر، الأصفر والأخضر...



ألوان زاهية ومحايدة

صندل من فندي Fendi

تنوّعت صنادل صيف 2020 بالألوان الزاهية والمحايدة مع الشرائط والزينة، سواء للأحذية الكعب أو المسّطحة، وتمّيزت أيضاً بشرائط رفيعة وطويلة على الساق، إلى جانب الشرائط العريضة، لأنها من الصيحات الملفتة في عالم الموضة.

ومن أحدث موديلات الصنادل الملوّنة، تلك التي برزت بألوان متعدّدة ومتداخلة في القطعة الواحدة، الى جانب الشفافة، والأخرى البارزة بألوان صيفية، كالأصفر القوي لجعل أناقة السيدة مشرقة ومريحة مع الكعب العريض والمربّع.



الصنادل المزينة والمزخرفة

صندل يجمع بين الأنوثة والعصرية من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin

يبدو من الواضح جدّاً أن اتجاهات الصنادل الملوّنة لهذا الصيف تتوجّه نحو الكلاسيكية، المزخرفة والمزيّنة بسلسلة ، حزام، مجوهرات أو أحجار كريمة خلال موسم يحمل في جعبته ألواناً وتصاميم جريئة، لتزداد جاذبية المرأة وتألّقها، فجاءت بعض الصنادل باللون الأخضر المستوحى من الطبيعة، أو تلك المزينة بفيونكة كبيرة بكعب عريض يمنح السيدة إطلالة مفعمة بالحيوية. وهناك الصنادل الملوّنة المزيّنة بالشراشيب الطويلة من الخلف بعدة ألوان منها درجات الأزرق المختلفة، الأصفر والبرتقالي... ويبقى الوردي المفضل لدى معظم السيدات، لأنه يعتبر أحد الألوان المميّزة والجذّابة المستخدمة بكثرة في حياتنا العملية، ويمكن رؤيته إلى جانب الأخضر، البنفسجي، الأحمر،الفوشيا والأصفر في العديد من التصاميم ضمن تدرجّات وقيم لونية مختلفة أيضاً، بالإضافة الى أنه لون يجمع بين الأنوثة والعصرية، لإطلالة صيفية ناعمة مع صيحة الأربطة والأكسسوار البرّاق أو الصنادل الناعمة والمزيّنة بالورود.

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الصنادل المنقوشة

صندل من جيفنشي Givenchy

أما الصنادل المنقوشة بنقشات ملوّنة بوحي من سحر الطبيعة، فقد برزت بقوة خلال هذا الصيف، خاصة وأنها تمتاز لجمعها بين أكثر من لون في تصميم واحد، بالإضافة إلى الصنادل بالألوان المعدنية كالذهبي والفضي، والتي تتّسم بجاذبية وسحر خاص تناسب النهار والمساء.

وأخيراً تعتبر الصنادل الملوّنة بألوان مختلفة والمزيّنة بالأقمشة من الأحذية العصرية والمريحة خلال فترة الصيف، فبالإمكان ارتداؤها مع أزياء هادئة، مثل الأبيض والوردي الفاتح، أو حتى مع سروال من الجينز وتيشرت ناعمة لإطلالة نهارية أنيقة، وبالإمكان أيضاً اللجوء الى هذا الخيار في حال قصدنا الشاطئ أو كنا في رحلة مع الأصدقاء.

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