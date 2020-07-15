جدِّدي خزانتكِ بهذه التصاميم الرائجة خلال صيف 2020

حان الوقت لتنعشي إطلالاتكِ باعتماد صيحات جديدة، ظهرت على منصّات عروض ربيع وصيف 2020 وأصبحت النجمات يتبعنها بدون توقّف. وأنتِ ماذا تنتظرين؟

11 تصميم رائج هذا الصيف لتجديد خزانتكِ بها

1- فستان البيبي دول

فستان Babydoll صيحة كلاسيكية من حقبة الستينيات تعود لتبرز بقوّة ضمن موضة ربيع وصيف 2020. تصميم أنثوي، جذّاب وبقصة واسعة، نسّقيه مع بوتس Combat أو حذاء رياضي ضخم للتمتّع بأسلوب جريء وعصري. للمزيد من المرح، اختاري هذا الفستان بأحد ألوان النيون الرائجة كما فعلت DuaLipa.

2- الكارديغان

الكارديغان الذي يذكرنا بزيّ فتيات المدرسة عاد هذا الموسم ليشكّل صيحة بحدّ ذاته تتبعها أشهر نجمات الموضة. الطريقة الأكثر رواجاً لاعتماده هي على شكل قميص أو بقصّة واسعة وفضفاضة للوك كاجوال عفوي. سواء كان هذا التصميم بألوان قوية أو حيادية، بقصّة مبالغ بحجمها أو قصيرة وضيّقة، الخيار لكِ، لأنه ورقتكِ الرابحة لإطلالة مواكبة للموضة.

3- الأحذية المرفقة بالخلاخيل

الخلاخيل عادت للرواج في الموسم الماضي، فكان من الطبيعي أن يضمّ مصمّمو الأحذية هذه الصيحة إلى مجموعاتهم الصيفية، فبرزت بكثرة الأحذية المرفقة بالسلاسل على منصّات عروض ربيع وصيف 2020. السلاسل الضخمة زيّنت الأحذية عند BottegaVeneta، في حين ابتكرت دار Paciotti تصميماً يشكّل هوس الجميع على إنستقرام.

4- إكسسوارات الشعر

إكسسوارات الشعر دائماَ ما ترافق موسم الربيع، لكن هذا الموسم، تأتي لتأخذ تسريحاتكِ إلى مستوى آخر بعيدٍ عن الملل. ربطة الشعر Scrunchie بأسلوب الثمانينيّات شكلّت خيار مختلف النجمات في الآونة الأخيرة، كما أحببنا أكسسوارات الشعر على شكل عقدة التي تضيف لمسة أنثويّة إلى أيّ إطلالة.

5- سراويل البرمودا الجلدية

سراويل الـBermuda عادت بخجل إلى ساحة الموضة في موسم الشتاء الماضي، لكن هذا الصيف تبرز بقوّة بقماش الجلد الرائج بجنون. تصميم سهل التنسيق، اعتمديه مع حذاء مميّز وجريء،لأنه يمنحكِ القدرة على التباهي بأحذيتكِ المفضلة، ويجعلها محطّ الأنظار في إطلالاتكِ.

6- سروال الجينز بقصّة الخصر المنخفضة

سروال الجينز بقصّة الخصر المنخفضة كانت الأكثر رواجاً في السنوات الأولى من الألفية الثالثة، وارتبطت بإطلالات نجمات كثيرات، مثل Jennifer Lopez وBritney Spears. إن كنتِ تحبين هذه الصيحة أو تكرهينها، لا مهرب من اعتمادها هذا الصيف، لأنها تعود بقوّة وتدعوكِ للتباهي بخصركِ الجميل!

7- الحقائب المبالغ بحجمها

فلنواجه الأمر، صيحة الحقائب الصغيرة ما كانت لتدوم، فأين لنا أن نضع كل مستحضراتنا الجمالية الأساسية فيها؟ هذا الموسم، كلّما كانت حقيبتكِ أكبر، كان ذلك أفضل! الحقائب المبالغ بحجمها ظهرت على معظم منصّات عروض أزياء ربيع وصيف 2020، ونحن لا نستطيع الانتظار للبدء باعتمادها وتنسيقها مع إطلالاتنا!

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8- قميص Rugby

لطالما ترك أسلوب الأميرة ديانا تأثيره على عالم الموضة! وفي السنوات الأخيرة تحوّل ستايلها الكاجوال إلى صيحات جديدة وبارزة. قميص Rugby الذي كان من التصاميم المفضّلة لديها، يشكّل هذا الموسم قطعة أساسية في خزانتكِ ويتماشى مع الأسلوب الرياضي والستريت ستايل الذي تتبعه الفاشينيستا. نصيحة، استعيري هذا القميص من خزانة زوجكِ أو ابحثي عنه في القسم الرجاليّ عند التسوّق!

9- سروال الليغينغ بقصة الفتحة الأمامية عند الأطراف

هل يمكن لسروال الـLegging أن يبدو أنيقاً؟ نعم، نحن نعتقد ذلك! قدّمت Victoria Beckham السراويل بقصّة الفتحة الأمامية عند الأطراف قبل عامين، في حين منسّقة الأزياء المتّجهة نحو تصميم الأزياء Christine Centenera تفننت بتقديم سراويل الـLeggings السوداء ضمن مجموعتها الأولى لعلامتها التجارية Wardrobe.NYC. استغرق الأمر موسماً كاملاً ليصبح هذا التصميم العملي صيحة وقطعة It في خزانة كل سيّدة هذا الصيف.

10- التوب الضيّق من دون أكمام

من ضمن صيحات الألفية الثالثة التي تعود للبروز هذا الموسم، صيحة التوب الضيّق من دون أكمام، لتجعلكِ تتباهين بكتفيكِ وسحنتكِ البرونزيّة هذا الصيف! اعتمدي هذا التصميم بطريقة كاجوال، مثل Madison Beer، أو بطريقة أنيقة ومنمقّة، مثل Gigi Hadid، أمّا إذا كنتِ تتبعين أسلوباً محافظاً، استوحي طريقة تنسيقه من مدوّنة الموضة ماريا عليا.

11- السترة من دون أكمام أو Waistcoat

الأسلوب الذكوري الأنيق الذي نحبّه يبرز هذا الموسم عبر صيحة السترة من دون أكمام أو Waistcoat المستوحاة من السبعينيات، والتي لفتتنا على منصّة عرض Celine لربيع وصيف 2020. استوحي من أسلوب Kate Moss الأيقوني لاعتماد هذا التصميم وتنسيقه بطريقة كاجوال عصرية.



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