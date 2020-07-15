أفضل إستايلات تصفيف اللحية لعام 2020.. اختر ما يناسب وجهك

بالنسبة للقدماء المصريين، كانت اللحية دليلاً على الثروة والمكانة، وكان الرومان يطلقون لحاهم للدلالة على شعورهم بالحزن، أو بوصفها علامة من علامات الحداد، ولكن الآن في عصرنا الحالي؛ أصبحت اللحية المتواضعة رمزاً إلى المكانة، كما أنها تغير من ملامح الشخص، وتؤثر بصورة واضحة في إطلالته.

خلال السنوات القليلة الماضية، كان ترك اللحية تنمو على الوجه إحدى الحيل التي يلجأ إليها الرجال من أجل توفير المال، ولكن في حقيقة الأمر فإن اللحية لها تأثير كبير؛ حيث تعبر بصورة واضحة عما يوجد بداخلنا، ويمكن اعتبارها بمنزلة المرآة التي تعكس ما نحاول إخفاءه.

يؤثر شعر الوجه في مظهرك بأكمله؛ فهو يحوّل صاحب الوجه الطفولي إلى شخص يبدو أكبر سناً، كما أنه في بعض الأحيان قد يُستخدم لإخفاء بعض العيوب، أو إبراز بعض الملامح، وبالتالي ستبدو أجمل. وفي الوقت نفسه أصبحت اللحية علامة مميزة للعديد من النجوم والمشاهير، حاول مثلاً أن تتخيل إدريس ألبا أو ديفيد بيكهام دون اللحية التي تزين وجهيهما.

وفيما يلي نستعرض أفضل استايلات تصفيف اللحية لعام 2020..

اللحية الخفيفة

بالعودة إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، فإن اللحية الخفيفة لم تكن رائجة وتحظى بشعبية كبيرة كما هي عليه الآن، في ذلك الوقت كانت علامة على أن الرجل كسول، أو أنه لا يهتم بنظافته الشخصية، ولكنها الآن أصبحت تعطي انطباعاً بأن الرجل مُميز يعتني بنفسه، ولكنه في الوقت نفسه يحتفظ بلحية بسيطة.

من بين إستايلات تصفيف اللحية الكثيرة؛ فإن هذا الإستايل يمكن الحصول عليه بسهولة، كل ما عليك فعله هو التوقف عن الحلاقة لبضعة أيام، كما أنه أكثر ملاءمة لشكل الوجه، ويُعد مثالياً للرجال أصحاب الوجوه الطفولية؛ لأنه يُضيف إلى إطلالتهم لمحة رجولية مميزة. وفي الوقت نفسه، فإن اللحية الخفيفة تجعل منطقة الفك تبدو أقوى، وتعتبر من أفضل الطرق لإخفاء الحبوب والالتهابات والجروح والندوب.

من أجل الحصول على شكل اللحية هذا، فإنك ستكون في حاجة إلى الاعتناء بلحيتك وقصها وتشذيبها باستمرار للحفاظ على هذا الطول.

السكسوكة

رغم أنها لا تحتاج إلى وقت طويل للاعتناء بها، فإن تأثيرها كبير في إطلالتك ومظهرك، ولطالما كانت السكسوكة إستايل اللحية الذي يُفضله رجال الموسيقى والمثقفون والمتمردون. وتُعتبر اللحية المثالية لأصحاب الوجوه النحيفة، ولكن لا تدعها تنمو كثيراً؛ لأنها ستجعل وجهك يبدو أنحف، وكذلك يمكن أن تجعل الوجه المستدير يبدو أنحف قليلاً.

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من مميزات هذا الإستايل هو أنك قادر على الاعتناء به بسهولة شديدة، ولكن في الوقت نفسه سيتعين عليك القيام بذلك بدقة شديدة؛ للحفاظ على شكلها وإبقائها كما هي. عندما تقرر الحصول على سكسوكة فاترك الشعر ينمو على وجهك إلى الحد الذي تشعر فيه بالراحة، مع تشذيبه بهدوء، واستخدم شفرة الحلاقة لتقليم الشوارب، مع استخدام ماكينة الحلاقة مع الجل، ثم استخدم الزيت لتنظيف بشرتك وحمايتها من الجفاف.

اللحية القصيرة



اللحية القصيرة هي البديل الأسهل والأكثر تنوعاً للحية الطويلة؛ فهي لا تحتاج إلى القدر نفسه من الجهد والتعب في الاعتناء بها، كما أنها أقل تكلفة ومثالية لأماكن العمل، وتضفي على طلتك نوعاً من الجاذبية الخاصة، بإمكانك ملاحظة ذلك بسهولة إذا ألقيت نظرة على صور النجوم الكبار، مثل جورج كلوني، وجون هام، وريان رينولدز.

تناسب هذه اللحية معظم أشكال الوجه، لكن إذا كان وجهك مستديراً، فإنك سترغب في تقصيرها من عند الجانبين لإطالة الوجه، وإذا أردت جعل وجهك يبدو أعرض؛ فإنه سيكون عليك ترك الجانبين يصبحان أكثر طولاً.

اللحية الكاملة

الحصول على لحية كاملة أمر صعب لا تستهن به ولا تستخف بمقدار الجهد المبذول للاعتناء بها؛ لأنه كلما كانت اللحية أكثر اكتمالاً تتطلب المزيد من الرعاية والاهتمام، وكذلك تزداد المشكلات التي من المحتمل أن تقابلها في طريقك، خاصة أنك ستُضطر إلى بذل مجهود كبير لتشذيبها وضمان استوائها، وربما تحتاج إلى زيارة الحلاق لأكثر من مرة كي يعتني بها.

تناسب هذه اللحية أصحاب عظم الفك الضعيف، كما أنها تطيل الوجوه المستديرة؛ من خلال الحفاظ على نمو الشعر في الذقن وإبقائه أقصر من على الجانبين، وكذلك قد تساعد على جعل الوجه المستدير يبدو أنحف؛ من خلال ترك الشعر في مقدمة الوجه يبدو أطول من الشعر الموجود على الجانبين.

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