4 خلطات للشعر من الجزر للحصول على شعر طويل، قوي وصحي

يتصدّر الجزر لائحة الخضار المفيدة للبشرة، إذ يحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنيّة التي تخدم جمال بشرتك. لكن هل تعلمين أن فوائد الجزر للشعر عديدة أيضاً؟

الجزر غنيّ بالعناصر الغذائية والفيتامينات المهمة التي تغذّي بصيلات الشعر، تحارب التكسّر، تقوّي الخصلات وتساعدكِ على علاج تساقط الشعر.

فوائد الجزر للشعر

كما قلنا سابقاً، يعدّ الجزر مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة، البوتاسيوم، فيتامين ك، فيتامين سي، فيتامين ب6، فيتامين أ و فيتامين هـ. بالإضافة الى الصوديوم، الفوسفور، والكالسيوم، النياسين، حمض الفوليك، الزنك والحديد.

تتمثل فوائد الجزر للشعر بأنه يزيد من قوته، كثافته ونموّه، كما يقللّ من تساقط الشعر، ويجعله أقوى، أطول وأكثر لمعاناً وكثافةً، وذلك لأنه يزوّد الشعر بالفيتامينات اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمنع الجزر ظهور الشيب المبكّر عن طريق تحسين التغذية الدمويّة لفروة الرأس، كما أنه ينشّط وينمّي الخلايا الجديدة حيث يوفّر الرطوبة المطلوبة لفروة الرأس.

خلطات للشعر من الجزر

1- خلطة الجزر البصل لتطويل الشعر

- قطّعي حبة جزر وبصلة إلى قطع صغيرة امزجيها معاً داخل الخلّاط الكهربائي.

- امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون مع هذا المعجون.



- ضعي هذا المزيج على شعرك واتركيه لمدّة 15 دقيقة.

- بعد انتهاء الوقت المحدّد، اغسلي شعركِ بواسطة شامبو لطيف.

- طبّقي هذا الماسك على شعركِ مرّة واحدة في الأسبوع.

2- خلطة من الجزر وجل الصبار لتطويل الشعر

- إخلطي عصير جزرة واحدة مع جل الصبار الطبيعي.

- دلكّي فروة رأسك النظيفة، واتركي الخليط على شعرك حتى تمتصها فروة رأسك خلال الليل .

- في الصباح قومي بغسل الشعر كالمعتاد، وكرّري العملية كل اسبوع .



3- خلطة الجزر واللبن للشعر الجاف

- قومي بغلي نصف كوب من اللبن كامل الدسم في وعاء صغير.

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- ضعي مبروش ثمرة واحدة من الجزر في الخلاط الكهربائي حتى تصبح مثل المعجون ثم أضيفي الجزر على اللبن الدافئ.

- ضعي الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الشعر وقومي بتكرار الوصفة مرة في الأسبوع.

4- زيت الجزر لتطويل الشعر ومنع تساقطه

يستخدم زيت الجزر لمنع تساقط الشعر تطويله، عن طريق استخدامه كحمام زيت يمكنكِ القيام به من مرة إلى مرتين كل أسبوع.

طريقة تحضير زيت الجزر:

- قومي بتقشير وبرش جزرة كبيرة الحجم.

- ضعي الجزر المبروش في وعاء عميق على نار متوسطة.

- أضيفي إليه زيت السمسم، أو أي نوع من أنواع الزيوت المفيدة للبشرة كزيت جوز الهند، وزيت الزيتون وغيرها، بكمة تغطي مبروش الجزر.

- اتركي الزيت يغلي فوق مبروش الجزر مع تغطية الإناء. بعد مرور 10 دقائق من الوقت ستلاحظين أن مبروش الجزر تغيّر لونه وأصبح باهتاً وأن الزيت أصبح لونه داكناً.

- قومي بعدها بتصفية الزيت في إناء مفتوح، ثمّ اتركيه حتى يبرد.

- قومي بتصفيته في زجاجة واغلقيه جيّداً واتركيه لحين الاستخدام.

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