6 طرق بسيطة تقضي على بقع العرق من الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع تكرار ارتداء الملابس تبدأ بقع العرق بمنطقة الإبط في الظهور، ما تسبب الشعور بالإحراج، وقد تعاني ربات البيوت في كيفية إزالة هذه البقع من الملابس.

لذلك نقدم لكم أفضل 6 طرق تساعدك على إزالة بقع العرق من الملابس، وفقا لما ذكره موقع "bright side" الأمريكي.

- ضعي قليل من الملح على البقعة سواء كانت الملابس ملونة أو بيضاء، واتركيها من 8 -12 ساعة، ثم بعد ذلك افركي الملح وضعي قطعة الملابس في الغسالة وضيفي المنظف عليها.

- ضيفي قليل من الخل إلى البقعة، ثم اتركيه ليلة كاملة وفي الصباح اغسلي القطعة في الغسالة. ويجب تجنب وضع الخل على الملابس البيضاء، لأنها ستصبح صفراء.

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- استخدمي عصير الليمون من خلال وضع عدة قطرات على البقعة، ثم اتركيه 10 دقائق ثم اغسليها يدويا جيدًا بمياه دافئة.

- يمكن لسائل منظف الأطباق إزالة البقع الصعبة المضادة للعرق، عن طريق وضع القليل من المنظف على البقعة، ثم فركه جيدا وتركه على الملابس لمدة 30 دقيقة ثم غلسه.

- تعرف الأمونيا السائلة "النشادر" أيضا بقدرتها على إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء، عن طريق مزج نصف كوب من النشادر مع نصف كوب من المياه، ثم بللي البقعة واتركيها بضع دقائق، ثم اغسليها جيدًا.

- امزجي 4 ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين، وملعقة صغيرة من سائل تنظيف الأطباق وملعقتين كبيرتين من صودا الخبز، ثم ضعي الخليط على البقعة، واتركيه بضع ساعات ثم اغسليه جيدًا.