تنسيق اللون الأحمر بشياكة من وحي المحجبات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:43 مساءً - يمنح اللون الاحمر إشراقاً لا يضاهى ويساعدك على أن تطلي بلوك حيوي أنثوي ورومانسي في آن. والمميز هو أنه ثمة العديد من الطرق والإطلالات التي بوسعك أن تختاري فيها الأحمر في ملابس المحجبات وقد استوحيناها من صفحات الفاشينيستا المحجبات على إنستغرام. إليك ببعض الحيل والأفكار لتنسيق ملابس محجبات باللون الاحمر.
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السترة البليز
الطريقة الأسهل لدمج الأحمر في لوكاتك. تأكدي بأن البليزر الحمراء لن تمنحك لوك رصين وقوي في آن فقط، بل هي أيضاً ستكون أساس إطلالتك وستسهل عليك اختيار باقي قطع ملابسك. بوسعك أن تنسقيها مع جينز أو مع تي شيرت بيضاء وسروال أسود. استخدمي ذوقك وتلاعبي بالستايلينغ لأفضل لوك يتلائم مع ذوقك وشخصيتك.
الحجاب الأحمر
قد يبدو لك هذا الأمر جريئاً للغاية ولكن ان نسقته مع إطلالة بالأسود بالكامل أو الأبيض أو حتى النيود ستدمجين الكلاسيكية بالقوة والجاذبية.
بدلة رسمية باللون الأحمر
هذا اللوك سيدل على أنك سيدة ذات شخصية قوية لا تخاف تجربة أمور جديدة في الحياة كما أنه يوحي بأنك عملية وذات شخصية قوية وسيبرز حضورك بالبذلة الحمراء أينما حللت.
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الفستان الأحمر الأثيري
إنه الطريقة الأسهل لمواكبة موضة الأحمر كمحجبة كما أنه الستايل الأنعم. اختاري فستانك بقماش أثيري منسدل مثل الحرير أو الشيفون بقصة لافتة مع حزام على الخصر أو ربما بعض الكشاكش واختاري حجابك باللون الأبيض أو الأسود لتكملي هذه الإطلالة بشياكة مطلقة.
الجاكيت الحمراء
في فصل الصيف، اختاري السترة الحمراء الطويلة الشفافة أو بقماش خفيف ونسقيها مع لوك أحادي اللون وستخلقين إطلالة لافتة وأنيقة وسهلة للغاية.
السترة الحمراء
في كل اختياراتك، احرصي على أن تعكس لوكاتك شخصيتك ولا تتبني ستايل لا يشبهك لتجاري الموجة فقط لأنك لن تكوني مرتاحة وستفقدين الثقة بلوكك وذلك سينعكس بوضوع على إطلالتك بالكامل.
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