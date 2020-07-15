3 أخطاء ترتكبينها عند تقشير الوجه وفق الاختصاصيين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:43 مساءً - تقشير الوجه هو إحدى الخطوات الأساسية في روتين العناية بالبشرة، فهو ينظف البشرة في الأعماق ويزيل خلايا الجلد الميت ليمنح المرأة بشرة مشرقة ومتوهجة وخالية من الشوائب. ولكن عند القيام بعملية التقشير، ترتكب المرأة ثلاثة أخطاء شائعة تلحق الضرر ببشرتك على المدى البعيد، سنرصدها لك وفقاً للاختصاصيين، فتجنبيها للحفاظ على صحة بشرتك.



أهمية تقشير الوجه

أهمية تقشير الوجه



يجعل التقشير بشرة الوجه أكثر نعومة ونضارة، ويساعد في منع ظهور البثور وحب الشباب، خصوصاً لدى البشرة الدهنية، ويسهل امتصاص الكريمات المرطبة في الجلد الجاف، ويزيل خلايا الجلد الميت المتراكمة على سطح البشرة. في المقابل، قد يؤدي التقشير المفرط الى إلحاق الضرر بالبشرة، لذلك من المهم جداً تقشير البشرة باعتدال، واختيار نوع التقشير الأنسب لنوع البشرة. ومع التقدم في السن، يصبح التقشير أكثر أهمية، حيث يساعد البشرة في أن تبدو أكثر لمعاناً وسلاسة، ويعزز من دوران الخلايا الطبيعية، ويحفز من نمو الخلايا الجديدة.

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3 أخطاء شائعة في تقشير الوجه



1- التقشير المفرط والقاسي للبشرة

التقشير المفرط والقاسي للبشرة



على رغم أهمية التقشير بالنسبة الى بشرة الوجه، إلا أن التقشير المفرط والقاسي هو أحد أبرز الأخطاء الشائعة التي ترتكبها المرأة في عملية التقشير، إذ إنه يؤدي الى تفاقم العديد من مشاكل البشرة، مثل حب الشباب والوردية والبشرة الحساسة، ويتسبب بالتهاب البشرة والطفح الجلدي، إضافة الى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية المفيدة. لذلك، احرصي على القيام بتقشير الوجه باعتدال وبطريقة لطيفة وهادئة، بحيث لا يتسبب بأي ضرر للبشرة. ومن الأفضل استشارة الطبيب المختص، الذي ينصحك بعدد مرات التقشير وفقاً لنوع بشرتك.

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2- استخدام المقشر غير المناسب

استخدام المقشر غير المناسب



عليك اختيار مقشر الوجه المناسب، إذ إن أحد أبرز الأخطاء التي يمكن أن ترتكبيها في عملية التقشير، هو استخدام المقشر المخصص للجسم لبشرة الوجه، لأن جلد الجسم يختلف عن بشرة الوجه، حيث تختلف تركيبة منتجات تقشير الجسم عن مقشرات الوجه، وبالتالي قد يلحق مقشر الجسم الضرر ببشرة الوجه.



3- إهمال ترطيب البشرة

إهمال ترطيب البشرة



إن الخطوات التي تقومين بها بعد تقشير الوجه تحدث فرقاً كبيراً على البشرة، في مقدمها ترطيب البشرة. وبالتالي، إن إهمال هذه الخطوة هو أحد الأخطاء الفادحة التي ترتكبينها بعد تقشير البشرة. حيث أن الجلد الجديد يكون حساساً جداً فيتعرض للجفاف بسرعة، لذلك احرصي على ترطيب وجهك بكريم الترطيب المناسب.

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