بعد إصابة مكرم محمد أحمد بها.. نصائح لتفادي التعرض لجلطة دماغية

صحة

أصيب نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، ويتعرض الكثيرون للإصابة بالجلطات فهي حالة مرضية شائعة خاصة للمدخنين، ويقدم التقرير التالي نصائح لتفادي الجلطة الدماغية بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي المتخصص. نصائح لتجنب الإصابة بالجلطة - تجنب تناول الأطعمة المالحة قدر الإمكان. - الابتعاد عن المأكولات الدهنية. - ضبط نسبة السكر والضغط في الدم باستمرار. - الابتعاد عن التدخين. Advertisements - ممارسة التمارين الرياضيّة بانتظام، للحفاظ على صحّة القلب. - الابتعاد عن شرب الكحول والمخدرات. - الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي. - اتباع نظام غذائي صحي. - مراجعة الطبيب باستمرار، للتأكد من عدم الإصابة بضغط الدم المرتفع أو الجلطات.

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