"فايزة" تسامح ابنها الوحيد في المحكمة بعدما طردها وأحرق ملابسها: قلبي ميرضاش الأذية

علاقات و مجتمع

لم تتخيل أنّ حال نجلها سيتغير للأسوأ بعد أن يتزوج، كانت تظن حين دخلت عروس ابنها إلى المنزل، أنّ عائلتها تكبر وتزيد فردا جديدا، وربما أفراد بإنجابهما، لكن ما حدث صدم الأم، ودفعها وزوجها لتقديم بلاغات ضد نجلها في محضر الشرطة، لحمايتهما من بطشه، خاصة أنّه هددهما بالقتل.

على مدار شهرين تحوّلت حياتهما إلى جحيم، فبعد زواج ابنهما تغيّرت معاملته معهما للنقيض، حتى أنّه طردهما من منزلهما في طلخا بمحافظة الدقهلية، ما اضطرهما لتقديم 4 بلاغات ضده في قسم الشرطة.

البلاغ الذي قدمه الوالدان لمركز شرطة طلخا، وتلقى به اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا، جاء فيه أنّ الابن حطم محتويات شقة والديه، وأخرج ملابسهما وكل ما يملكان من خزين في المنزل إلى الشارع، وأحرقه، لإجبار والدته "فايزة. ا. ح" (55 عاما)، ربة منزل، على تسجيل ملكية المنزل باسمه.

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بعد البلاغ، انتقلت قوة من مباحث طلخا، وألقت القبض على "محمود. ع" (32 عاما)، موظف، وتحرر المحضر رقم 5152 لسنة 2020 إداري طلخا، وقررت النيابة حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيق.

في الجلسة التي تحددت لنظر تجديد حبس الشاب، وقفت الأم أمام قاضي المعارضات، ترجوه إخلاء سبيل ابنها، قالت من بين دموعها: "أنا مسمحاه، وهتنازل عن اللي عمله معايا أنا وجوزي، ده ابني الوحيد على بنتين، وقلبي ميرضاش الأذية ليه".

أضافت الأم ودموعها تنهمر، موجّهة حديثها لقاضي المعارضات: "مراته هي اللي حرّضته ضدنا، أنا مش عاوزة احبسه ولا يوم واحد"، ما دعا قاضي المعارضات، لإخلاء سبيل المتهم، تلبية لرغبة الأم.

"من يوم ما اتجوز من شهرين وحاله اتبدل، هددني هيقتلني لو مكتبتش البيت باسمه، اتمنيت الموت قبل ما اعيش اللحظة اللي ابني بيطردني فيها من البيت". قالت الأم لـ"الوطن". موضحة أنّ ابنها تزوج وعاش في شقة بالمنزل الذي تملكه.

تضيف أنّ المشاكل بدأت حين اكتشفت أنّ زوجته غير قادرة على الإنجاب: "بدأ يرهبنا عشان نسيب البيت ونمشي، كان بيكسر الباب واحنا نايمين وعاوز يتحكم فينا، اشتكيته 4 مرات في القسم، بس في الآخر سامحته".