"زوجي نقلي فيروس خطير بسبب علاقاته النسائية".. تعرف على مرض الكويتية روان حسين

صحة

صدمت الفنانة والفاشونيستا الكويتية روان حسين، متابعيها بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأشارت "حسين" إلى خيانة زوجها لها، الأمر الذي نقل لها مرضا خطيرا، قائلة: "زوجي مريض نفسيا وفشلت في إصلاحه ونقل لي فيروسا جنسيا خطيرا".

وتابعت: "افترضوا أننى مطلقة والآن أريد أن يعرف الجميع اننى سأطلق زوجى الذى نقل إلى فيروس hpv type 16 لأنه كان يخوننى مع فتيات ليل".

ويعد hpv من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ما هي عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)؟

هي عدوى فيروسية تسبب ظهور زوائد على الجلد أو الأغشية المخاطية، ولها أكثر من 100 نوع من فيروس الوَرَم الحُلَيمِي البشري (HPV)، فالبعض منها يُسبب البثور، وبعضها يمكنه أن يسبب الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

الجدير بالذكر أن هناك أنواعا معينة من فيروس الوَرَم الحُلَيمِي البشري، يُسبب الإصابة بسرطان الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل (عنق الرحم)، وهو رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء، ويتسبب في وفاة ما يقدر بنحو 266,000 حالة وفي إصابة 528,000 حالة جديدة في عام 2012.

كما إنه يُسبب سرطان فتحة الشَّرَج والقضيب والمهبل والفَرْج والجزء الخلفي من الحلق (البلعوم) أيضًا.

كيف تتم نقل العدوى؟

يتم نقل هذه العدوى عادةً من خلال الآتي:

ممارسة العلاقة الجنسية.

الاتصال المباشر بالجلد.

أسباب فيروس الورم الحليمي البشري

تحدث عدوى فيروس الورم الحليمي البشري عندما يدخل الفيروس إلى الجسم، عبر جُرح أو خدش أو قطع صغير بالجلد.

ينتقل الفيروس بصفة أساسية عبر تلامُس الجلد.

تنتقل عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلية عبر ممارسة العلاقة الجنسية.

تنتقل بعض حالات عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التي تؤدي إلى حدوث آفات الفم والجهاز التنفُّسي العلوي عبر الجنس الفموي.

إذا كنتِ مصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري المصحوب بثآليل تناسلية، فيُحتمل إصابة طفلكِ بالعدوى.

قد تسبب العدوى نادرًا، نمو ورم غير سرطاني في حنجرة الطفل.

تنتشر الثآليل أيضًا عندما يلمسها شخص ما.

أعراض فيروس الورم الحليمي البشري

1- ظهور الثآليل

تختلف في الشكل طبقًا لنوع فيروس الورم الحُلَيمي البشري (HPV)، وهم 4 أنواع على النحو التالي:

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الثآليل التناسلية:

في النساء تظهر كآفات مسطحة، أو نتوءات صغيرة على العضو التناسلي، أو بالقرب من الشرج، على عنق الرحم أو في المهبل، أما في الرجال، تظهر اعلى القضيب وكيس الصفن أو حول الشرج.

وتُسبب الثآليل الآتي:

عدم الراحة

الألم

الحكة.

الثآليل الشائعة:

تظهر كنتوءات خشنة مرتفعة، على الأيدي أو الأصابع.

الثآليل الأخمصية:

هي أورام حبيبية صلبة تظهر عادةً على الكعبين أو قاعدتَي القدمين، وتُسبب عدم الراحة.

الثآليل المسطحة:

هي آفات مسطَّحة قليلة الارتفاع، تظهر في أي مكان، ولكن يُصاب بها الأطفال على الوجه، ويصاب بها الرجال على منطقة اللِّحية، تُصاب بها النساء عادةً على الساقين.

2- سرطان عنق الرحم

معظم أنواع سرطان عنق الرحم تقريبًا تنتج عن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، لكن سرطان عنق الرحم قد يستغرق 20 عامًا أو أكثر للتطور بعد الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.

عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر الآتي:

زيادة احتمال انتشار عدوى فيروس الورم الحليمي، إذا مارستي العلاقة مع أكثر من شريك.

تصيب الثآليل الشائعة الأطفال في الغالب.

تحدث الثآليل التناسلية في معظم الأحيان بين المراهقين.

ضعف أجهزة المناعة.

تلف الجلد.

ظهور آفات الفم والجهاز التنفسي العلوي.

الإصابة بمرض السرطان.

الوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري

تجنب نزع الثآليل الشائعة على الأيدي والقدمين، وعدم قضم الأظافر.

ارتداء أحذية أو صنادل في حمامات السباحة العامة وغرف خلع الملابس، لتجنب خط الثآليل الأخمصية.

استخدام واقٍ ذكري للوقاية من الثآليل التناسلية.