روان حسين تعلن انفصالها عن زوجها: نقل لي مرضا خطيرا بسبب علاقاته النسائية

علاقات و مجتمع

خرجت الفنانة والفاشونيستا الكويتية روان حسين عن صمتها، وشاركت قصة خيانة زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، عبر خاصية "استوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متحدثة عما تعرضت له من خيانة وآلام نتجت عن هذه الزيجة.

روان حسين: حبيت أنشر قصتي بعدما صار الجميع ينشرون قصص المتحرشين

بدأت الفنانة حديثها قائلةً "بما إن الجميع صار ينشر قصص المتحرشين أنا حبيت أنشر قصتي، منذ أن أعلنت خطوبتي على محمد يوسف مقريف الذي هو حاليا زوجي ووالد ابنتي الكل كان مصدوما واليوم أريد أن أشرح كل شيء وأتمنى أن يتفهمنى كل الناس فى الشرق الأوسط".

روان حسين تكشف عن تفاصيل خيانة زوجها لها مع فتيات ليل

وتابعت روان: "في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه وصفنى البعض أننى مجنونة، مريضة نفسيًا وإن كان هو شخص غير متزن لأنني أمسكت بزوجى مع فتيات ليل وكنت أتعرض للإساءة العقلية القصوى حتى إننى خضعت للعلاج لأنني شعرت أنني لست متوازنة".

روان حسين: زوجي مريض نفسيا وفشلت في إصلاحه ونقل لي فيروسا جنسيا خطيرا

"الحقيقة هي إن زوجى مريض نفسى وعلى الرغم من ذلك حاولت أن أصلح كل شيء لأنني أحببته"، بهذه العبارة واصلت روان حديثها عن زوجها قائلةً: "أما السبب الذى جعلنى ملتزمة معه لأننى كنت أرى كم الناس عدوانيين".

وتابعت: "افترضوا أنني مطلقة والآن أريد أن يعرف الجميع أننى سأطلق زوجى الذى نقل إلى فيروس hpv type 16 لأنه كان يخوننى مع فتيات ليل، ويعد من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم".

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وأعربت روان عن تحمسها لبدء حياة جديدة خالية من الخيانة، "أنا متحمسة جدا لفتح صفحة جديدة فى حياتى ولكل من يسأل عن ابنتى فلم أرها منذ شهر وأحاول أن أحضر لها جواز سفر لتعود إلى أحضاني".

واختتمت روان حديثها قائلةً: "اللهم لك الحمد ولا اعتراض على قضاء الله وقدره".

وكانت روان تعرضت للخيانة العام الماضي من زوجها قبل الزواج منه عقب نشرها صورة لخطيبها وصديقتها واتهمتهما بالخيانة.

ونشرت "روان" عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي ترصد من خلالها علاقتها بخطيبها وهو يرتدي خاتم خطبتهما، وصورة أخرى مع حبيبته الجديدة.

وعلقت روان على الصور قائلةً: "خطيبي الذي على ما يبدو يقوم بالنصب، خاني مع واحدة من فتيات الليل هذا الصباح.. أتمنّى أن يكون الأمر استحق التضحية بالذكريات والأماكن والوجوه والوعود والحب الذي كان يجمعنا منذ ألف عام.. وقلبي الذي تحطم".

لم تكتفِ روان بما فعلته عبر "إنستجرام"، بل امتد غضبها وانتقامها بقيامها بتصوير مقطع فيديو كشفت من خلاله عن إدمان خطيبها المخدرات، وعلقت على الفيديو قائلةً: "شرُ البلية ما يُضحك، ما أدري أضحك ولا أبكي، خطيبي السابق فتح حساب على إنستجرام، حتى يصير مشهور، لا أدري، على الأقل هو يكسب المال من خلال الإعلانات أفضل من كسبها من خلال غسيل الأموال".