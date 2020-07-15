علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر خاصية "القصص المصورة" خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعدة صور كاريكاتير توجه من خلالها رسائل مجهولة دون الإشارة لشخص بعينه.
وظهرت الصور، لكلب يلهث خلف أوراق نقود، مدون عليها "كلب فلوس".
كما أظهرت صورة أخرى مجسم لشكل لص يهرب بالنقود.
وجاء ذلك بعد تأكيد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، من جديد على زواجه منها، في مداخلة تليفونية أجراها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية".
وأكد "وزيري"، أنه تزوج هيفاء وهبي، في عام 2017، ولديه قسيمة الزواج، وتوترت العلاقة بينهما "لأسباب شخصية" بحسب تعبيره، وتحديدا قبيل تصوير أحدث أفلامها "أشباح أوروبا"، والذي لم يطرح بعد في دور العرض السينمائية.
يذكر أن هناك خلافات قضائية بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومحمد وزيري مدير أعمالها السابق، إذ حررت محضرا عن طريق محاميها في مصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، واتهمت مدير أعمالها السابق، بالحصول على 63 مليون جنيه مصري دون وجه حق من ممتلكاتها، مستغلًا التوكيل العام الذي منحته إياه هيفاء، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان محمد وزيري زواجه منها.. هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: "كلب فلوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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