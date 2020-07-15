فيديو وصور.. بعد إثارتها للجدل.. من هي الراقصة في مسجد داخل قطر؟

علاقات و مجتمع

رقصة لا تتعدى عدة دقائق أدتها الفتاة فيوريلا تشرتشيانو في مسجد الذخيرة الأثري في قطر، أثارت بسببها جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب صفحتها الشخصية التي نشرت عليها الفيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيما يلي أبرز المعلومات عنها.

- فيوريلا تشرتشيانو، من دولة بيرو، وتبلغ من العمر 32 عاما.

- سافرت 36 دولة حول العالم.

- تعرف نفسها بأنها مسافرة.

- هي واحدة من الإنفلونسرز على السوشيال ميديا ويتابعها على إنستجرام فقط ما يقرب من 300 ألف شخص.

- هي حاصلة على بكالوريوس في التسويق الرقمي.

- بدأت عملها كموديل في فترة مراهقتها، قبل أن تتجول حول العالم.

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- تهوى تصوير الأماكن من مختلف دول العالم، ما زاد من شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- تملك فيوريلا تشرتشيانو خط تصميم خاصا بها يدعى FC Style Peru.

- الفيديو نشرته لترحب بنفسها في الدول العربية وبدأت ب"اهلا بكم في الدول العربية" وهي فيديوهات لترويج السياحة.

- قررت فيوريلا تشرتشيانو الاستقرار في الدوحة العاصمة القطرية.

- جاءت التعليقات السلبية على الفيديو بسبب ملابس الفتاة المكشوفة من هوت شورت وتوب فضلا عن الرقص.

- اعتبرها البعض تسيء للمقدسات الإسلامية بسبب رقصها داخل جامع.

- انتشر الفيديو بشدة وسط انتقادات لاذعة للفتاة والحكومة القطرية التي لم تتدخل لوقفها.