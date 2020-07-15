لايف ستايل

شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له مع أسرته خلال قضائه إجازة صيفية في الساحل الشمالي. وعبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشر الصور وكتب عليها "العائلة اللذيذة". وظهر معه في الصور أبناء غادة عادل التوأم بينما تغيبت هي عن المشهد ويأتي هذا بعد إعلان الثنائي طلاقهما رغم الإعلان بأنه تجمعهما علاقة طيبة. Advertisements ومنذ طلاق الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، يتحدث الثنائي بشكل جيد عن بعضهما البعض في اللقاءات الإعلامية كما ظهرا معا في أكثر من مناسبة وفاعلية فنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدون غادة عادل.. مجدي الهواري يقضي إجازة صيفية مع أبنائه وأسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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