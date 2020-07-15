الامارات | 3 عروض للألعاب النارية تضيء سماء دبي في عطلة نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض للألعاب النارية تضيء سماء دبي في عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود فعاليات عطلة نهاية الأسبوع، مع مفاجآت صيف دبي لعام 2020 في دورتها الجديدة، مشتملة على باقة من العروض الترفيهية والأنشطة والفرص لربح العديد من الجوائز.

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي تنظم «المفاجآت» أنها اختارت مجموعة من أفضل الفعاليات العائلية والتخفيضات والأنشطة الترفيهية التي تتضمن رسم الابتسامة على وجوه جميع زوّار وجهات ومراكز التسوق في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وينظم ذي بوينت في نخلة جميرا عرض ألعاب نارية، لثلاث ليالٍ، تبدأ من الخميس، ليسعد العائلات والمتسوقين الذين يزورون الوجهة.

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ويمكن للزوار الاستفادة من قائمة مخصصة لمفاجآت صيف دبي، إذ تقدم المطاعم والمقاهي المشارِكة تخفيضات من 30 - 50%، إضافة إلى عروض اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً على مجموعة من الأطباق.

كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع من على متن التاكسي المائي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بدبي أو قوارب فيري دبي كجزء من رحلة مدتها ساعة حول نخلة جميرا.

ويمكن لرواد المطاعم طلب الوجبات المفضلة لديهم بأسعار مميزة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وطوال فترة مفاجآت صيف دبي، إذ يقدم عدد من أكثر المطاعم شعبية في المدينة عروضاً ترويجية بأسعار تتراوح بين 30 و99 درهماً لقوائم الطعام والوجبات الجاهزة وعروض تناول الطعام حتى الإشباع. وتشمل العروض الترويجية المأكولات الإيطالية الكلاسيكية والفرنسية والبريطانية والآسيوية.



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