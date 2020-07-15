قطعة تزيّن إطلالتكِ الصيفية، فتنكّهها بلمسة مرحة، منعشة ومريحة. ما هي؟ إنه طبعاً فستان البحر! من الضروري أن يتواجد هذا التصميم في خزانتكِ، إذ يمكنكِ اعتماده في مشاويركِ إلى الشاطئ، أو حتى في إطلالاتكِ اليومية، إذ وجدتِ أن موديله مناسب. لذلك، ولنسهّل عليكِ مهمة الشوبينغ، جمعنا لكِ أكثر من 30 فستان بحر طويل، بموديلات، ألوان ونقشات مختلفة. مهما كان أسلوبكِ، ستجدين حتماً القطعة التي تحاكي شخصيتكِ، فتابعي القراءة وشاهدي الصور أدناه.

موديلات فساتين بحر طويلة، لإطلالة صيفية منعشة ومريحة

إن كنتِ صاحبة أسلوب بسيط وكلاسيكي نوعاً ما، فيمكنكِ أن تختاري فستان ابيض ناعم طويل، مناسب للبحر مثل تصميم Jil Sander وAraks. كذلك، باستطاعتكِ أن تلجئي إلى فساتين بألوان بارزة، تعكس الأجواء الصيفية مثل موديل Norma Kamali و Missing You Already.

من التصاميم المناسبة للبحر أيضاً، اختاري موديل فستان طبقات مثل تصميمFree People. لماذا؟ أولاً يأتي بقصّة واسعة ومريحة، ثانياً لأنه يضفي لمسة مرحة ومنعشة على اللوك في الوقت عينه.

في حال كنتِ تبحثين عن فستان بحر منكّهة بلمسة أنثوية، فاختاري موديل مزيّن بالكشاكش عند الأكمام ومن المنتصف، تماماً مثل تصميمَي Melissa Odabash وGanni. في نفس الإطار، يمكنكِ أن تعتمدي فستان بتدرجات زهرية ناعمة مثل تصميم Sundress.

موديلات شورت سباحه

للمسة مرحة ومبتكرة أكثر، انتقي فساتين بحر بطبعات ملوّنة وصيفية. ستجدين في ما يلي، تصميم بنقشة الفواكه مثلاً، وهو من علامة Alexandra Miro. كذلك، اخترنا لكِ فساتين بطبعات الزهور وأوراق الأشجار، مما يعكس الأجواء الصيفية على البحر بإمتياز. من بين موديلات فساتين البحر التي تضفي لمسة مرحة أيضاً، تصميم Tory Burch الذي تتداخل فيه باليت منوّعة من التدرجات الزاهية.

حتى لو كنتِ تبحثين عن فستان بحر بأسلوب بوهيمي، فستجدين أيضاً طلبكِ في الصور أدناه. يمكنكِ أن تختاري تصميم Johanna Ortiz. هذان الموديلان مطبّعان بنقشات وألوان، تعكس اللوك الذي تريدينه.

أما إذا أردتِ اعتماد فستان بحر، يتسم بتصميم جذاب نوعاً ما، فما عليكِ إلّا أن تستوحي من موديل Maaji والذي يتميّز بشقّين عند الجوانب. باستطاعتكِ أيضاً أن تختاري تصميم ذات قصّة على شكل V عند الصدر مثل الفستان من علامة Accessorize.

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كذلك، ستجدين في ما يلي موديلات فستان ميدي مناسبة للبحر، مثل تصميم Three Graces London. إن رغبتِ أيضاً في اللجوء إلى فستان بحر مع أكمام طويلة، فيمكنكِ أن تختاري واحد مشابه للموديل من علامة Anna Kosturova.

نصيحة إضافية: إذا كنتِ صاحبة جسم ممتلئ، فالجئي إلى فستان بحر بنقشات الخطوط العمودية مثل تصميم Emilio Pucci. هذا الموديل يبرز قامتكِ ويخفي المناطق الممتلئة بالجسم. فضلاً عن ذلك وكونه يأتي من دون أكمام وبتصميم يلتفّ عند الرقبة، فهو يجعل التركيز على الجزء العلوي من الجسم.وأنوثتها الأخاذة.

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