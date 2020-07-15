الامارات | ملكة بريطانيا تكرم الكابتن توم مور..البطل العجوز الذي حارب "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الكابتن توم مور بطلا وطنيا في بريطانيا بعد أن جمع أكثر من 33 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) للعاملين بقطاع الصحة قبيل عيد ميلاده المئة. وقال قصر بكنجهام إن الملكة إليزابيث ستقلده وسام فارس يوم غد الجمعة.

وتمكن مور، وهو من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، من جمع المبلغ القياسي لهيئة خدمات الصحة الوطنية باستكماله، بعد عناء شديد، مئة لفة حول حديقته بمساعدة مشاية في أبريل نيسان.

وفي الشهر التالي أُعلن انه سيحصل على لقب "سير" بعد ترشيح خاص من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وعلى الرغم من أن مناسبات أخرى لتقليد الألقاب والأوسمة ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قال قصر بكنجهام إن الحفل سيقام يوم الجمعة في قصر وندسور الذي تقيم به الملكة (94 عاما) مع زوجها فيليب (99 عاما) منذ تفشي الجائحة. وقال القصر إن المراسم ستقام على نطاق ضيق وسيصطحب توم مور أفراد أسرته فقط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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