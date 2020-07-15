درجات ألوان الحلوى اللذيذة موضة فصل الربيع والصيف

تتلون الطبيعة عندما يقترب فصل الربيع والصيف بمزيج ساحر من الدرجات الزاهية، ويبدو معها كل شيء أجمل وأكثر إشراقاً. ولوحة ألوان هذا الموسم توحي دائماً بالفرح.. من الزهري الفاتح، والأزرق الهادئ، والأخضر الشاحب، والأصفر الناعم، ولون اللافندر الزاهي... وغيرها من الدرجات المستوحاة من ألوان الحلوى اللذيذة!

التصاميم الأنثوية مرتبطة بشكل وثيق بموضة ألوان الباستيل، ولعلّ هذا هو أبرز ما يميّزها، فبمجرّد تنسيق إطلالة منها نلاحظ على الفور كيف تبدو أنيقة وراقية وطبعاً فيها لمسات من العصرية. وأبرز ألوان الباستيل التي برزت في عروض هذا الموسم كانت من الزهري، والأزرق، والأصفر والأخضر والبنفسجي.. جميعها بدرجات فاتحة وهادئة.

هناك أساليب عديدة لتنسيق إطلالات أنيقة في درجات الباستيل، ومنها أن تختاري لوناً واحداً كالزهري مثلاً على إطلالة كاملة، أو أن تجمعي بين لونين هادئين في اللوك نفسه مثل الأزرق مع البنفجسي، أو أن تختاري مع هذه الإطلالات إكسسوارت بدرجات لونية مختلفة من الممكن أن تكون معدنية، أو باللون الأبيض أو البيج، أو حتى من الممكن أن تختاريها أيضاً من إحدى درجات الباستيل.

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