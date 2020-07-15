بدون مكملات غذائية .. كيف تزيد وزنك 12 كيلو في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

نظرًا لأن معظم الأنظمة الغذائية العصرية، واتجاهات اللياقة البدنية تركز على مساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن، فقد تبدو النحافة المفرطة طبيعية أو حتى جيدة للصحة.

لكن نقص الوزن يمكن أن يؤدي في الواقع إلى مشاكل صحية مختلفة مثل تأخر النمو والتطور لدى الأطفال والمراهقين وضعف العظام وجهاز المناعة وفقر الدم والعقم.

لذا، إذا كنت تعاني من نقص الوزن، مما يعني أن مؤشر كتلة جسمك أقل من 18.5، فمن المهم أن تعمل على زيادته بطريقة صحية.

يستعرض موقع thehealthysite"" بعض تمارين اليوجا الفعالة لكل من يعاني من النحافة ويرغب في زيادة الوزن، بمقدار من 10 إلى 12 كيلو بدون تناول مكملات غذائية.

وضعيات اليوجا لزيادة الوزن

الكوبرا

"الكوبرا أو بوجانجاسانا" هي وضعية يوجا أساسية تستهدف الكتفين وأعلى الظهر والعمود الفقري.

للقيام بها، استلقِ على بطنك، حافظ على قدميك معًا، واضغط على أصابع القدم على الأرض، ضع يديك تحت كتفيك بحيث يكون مرفقاك قريبين من الجسم، استنشق ورفع رأسك وصدرك عن الأرض، حافظ على استرخاء كتفيك، قم بـ2-3 أنفاس كاملة، ثم بالزفير.

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وضعية الدراجات

يمكن أن توفر هذه الوضعية من اليوجا القوة للورك والفخذين وتحسن الدورة الدموية.

للقيام بها، استلقِ على ظهرك وحافظ على ذراعيك على الجانبين واسترخ، احبس أنفاسك وارفع ساقك وانحني عند الركبة، ضع كاحليك بالقرب من الورك وقم بتدويره مثل تجديف الدراجة، كرر هذا الموقف، بعد ذلك كرر هذا مع الساق الأخرى، الآن ، قم بتدوير الساقين باستمرار، حتى تشعر بالتعب.

وضعية الوقوف

توصف بأنها أفضل أوضاع اليوجا بسبب آثارها الجسدية والنفسية والعقلية المذهلة.

قم بوضع الساعدين على الأرض واشبك أصابعك، افرد المرفقين أكثر بقليل من عرض الكتفين بحيث يشكلان مثلث متساوي الأضلاع، الآن، ضع رأسك في الفراغ بين راحة يديك، اضغط برفق على رأسك للحصول على قبضة قوية ورفع الأرداف عن الأرض، حافظ على استقامة الركبتين والساقين، بعد ذلك خذ خطوات قليلة تجاه رأسك، قم بثني الركبتين قليلًا، وقم بنقل الوزن ببطء من جسمك إلى أصابع قدميك، بعد ذلك، خطوة واحدة عن الأرض، تليها الأخرى، ارفع الأرجل ببطء واحدًا تلو الآخر أو معًا في الوضع الرأسي، حافظ على الجسم مستقيماً، ابق في هذا الوضع طالما تشعر بالراحة وتتنفس بشكل طبيعي.

نصائح النظام الغذائي لزيادة الوزن

بالإضافة إلى هذه الوضعيات من اليوجا، هناك أيضًا بعض النصائح المتعلقة بالنظام الغذائي لزيادة الوزن، تتمثل في تناول حمية غذائية غنية بالبروتين والكثير من الموز (6 موزات في الصباح ومثلهم في المساء).

يمكن أن يساعدك تناول الحليب والموز أو الموز مع اللبن الرائب يوميًا في زيادة وزنك، كما يجب بتناول المانجو،، والتمر، والزبادي، وفول الصويا.