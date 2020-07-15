ويزو في نيو لوك: يا أهلا.. ومتابعون: والعة

لايف ستايل

شاركت الفنانة ويزو جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لنيو لوك أجرته على شكلها وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ويزو" بلون شعر جديد هو الأبيض الثلجي وكتبت في تعليقها على الصورة: "أهلا بالنيو لوك".

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وتفعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات معجبين بلون الشعر الجديد.

وكان من بين التعليقات، "حلو أوي ولايق عليكي"، و"والعة"، و"جميلة في كل حالاتك".

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة زيزو هو مشاركتها في مسلسل "رجالة البيت" والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني.