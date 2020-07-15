أحمد فلوكس يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: أشتاق لحضنك

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدته معلنًا من خلالها اشتياقه إليها وحنينه لها.

وأرفق فلوكس تعليقًا على الصورة قال خلالها، "كم أشتاق إليكِ.. كم أشتاق لحضنك.. كم أشتاق.. أراك قريبا".

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احمد فلوكس، هو ابن الفنان فاروق فلوكس، والدته تركية الأصل، تزوج من سيدة مغربية اسمها "رابيا" تعمل كعارضة أزياء ورزق منها بابنه "سيف الدين"، لكنه انفصل عنها وتزوج من الممثلة هنا شيحة في 21 أكتوبر 2018، وانفصل عنها أيضاً في يوليو 2019.

شارك أثناء فترة دراسته في تقديم برنامج "أخبارنا في أسبوع"، ما تسبب في تأخر تخرجه في الجامعة بعد تخرجه عمل لفترة قصيرة كمقدم لبرامج المنوعات في شبكة راديو وتليفزيون العرب، ثم التحق بقناة "اقرأ" التابعة لنفس الشبكة من أجل تقديم برنامج ديني، برفقة الإعلامية نادية عمارة، لكنه تركه بعدما قالت له إحدى المتصلات "يا فضيلة الشيخ"، فشعر أنه في طريق غريب عنه.