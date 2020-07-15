صور.. نسرين أمين تقضي إجازة صيفية مع شيكو

لايف ستايل

تقضي الفنانة نسرين أمين إجازتها الصيفية مع الفنان شيكو وابنتها أمينة. وشاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements وظهرت نسرين أمين فيها داخل حمام السباحة مرتدية نظارة شمس كبيرة ومايو من اللون الفسفوريك ومعها ابنتها التي ظهرت بشعر مبلول والفنان شيكو. ويأتي الاحتفال بالإجازة الصيفية عقب أيام من احتفالها بتخرج ابنتها من المدرسة بالبالونات. وتشارك نسرين أمين دوما متابعيها والجمهور بلقطات من حياتها اليومية وتنشرها عبر خاصية "ستوري" وعبر موقع "إنستجرام".

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