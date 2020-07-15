دراسة ترجح انتقال فيروس كورونا في الرحم من الأم للجنين

صحة

كشفت دراسة علمية جديدة، عن وجود أدلة جديدة حول إمكانية انتقال فيروس كورونا من المرأة الحامل إلى جنينها.

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وأكدت الفحوصات مسبقًا إصابة طفل حديث الولادة في باريس بمارس الماضي، حيث انتقل إليه الفيروس من أمه المصابة، وسرعان ما ظهرت عليه أعراض المرض بشكل التهاب في الدماغ، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز".

وكشف المشرف الرئيسي على الدراسة ورئيس قسم طب الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى جامعة باريس سكلاي الطبيب دانيل دي لوكا، أن الطفل البالغ عمر 3 أشهر يتعافى من تلقاء نفسه خلال الفترة الراهنة.

وبعض فحص المشيمة والسائل الأمنيوسي ودم الحبل السري ودم الأم والطفل، من قِبل فريق البحث، تبين أن فيروس كورونا المستجد ينتقل من خلال المشيمة، كما يصيب الطفل بأعراض مشابهة بالتي يعاني منها البالغون.

فيما أوضح أحد الأطباء المشاركون في الدراسة، ندرة انتقال فيروس كورونا داخل الرحم، حيث لاحظ الطبيب أن هناك احتمالية لإصابة الجنين بأمراض مثل زيكا والحصبة الألمانية من إصابته بكورونا.