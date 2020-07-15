عشيق ومشاجرة وخلافات.. جرائم قتل ارتكبتها زوجات في حق أزواجهن خلال أسبوع

علاقات و مجتمع

في لحظات تخلت فيها الزوجة عن إنسانيتها، تقدم على إلحاق الأذى بزوجها، فلم تكترث بالرباط المقدس بينهما، وتنوعت أسباب القتل، بين إرضاءً للعشيق أو خلافات أسرية أو اجتماعية، وفي بعض الأحيان تكون مادية، وهو ما شهدته مصر على مدار الأسبوع الماضي.

كان آخر تلك الجرائم، قتل سيدة زوجها بمساعدة عشيقها، تبين من خلال التحريات، أن الزوجة وعشيقها قتلا المجني عليه، صعقا بالكهرباء، وجرداه من ملابسه وألقيا به "عاريا" في حظيرة المواشي، ومارسا الجنس على مدار 3 أيام، ثم تخلص العشيق من الجثة بإلقائها في ترعة قرية الجمايلة بمنطقة دسوق بكفر الشيخ.

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وضع العشيق والزوجة، خطة محكمة للتخلص من المجنى عليه -فتحى- 44 عاما، عامل نظافة، حيث حضر المتهم الأول -العشيق- لمنزل المجنى عليه، أثناء فترة عمله، وانتظر مختبئا في إحدى غرف المنزل، وعقب حضور الضحية -افتعلت الزوجة - مشاجرة بينها وبين الضحية، وظهر المتهم وشل حركته، وقتلاه صعقا بالكهرباء وخنقا، حتى تأكدا من موته داخل منزل الزوجية فى قرية الجمايلة، التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ.

وشهد الثلاثاء الماضي، صدور قرار حبس الممثلة الشابة عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها بطعن زجاجة مكسورة في صدره فتوفى داخل منزل الزوجية في البساتين خلال مشاجرة جمعتهما، حيث اعترفت عن ارتكابها الجريمة "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".

المصادفة قادتها لارتكاب الجريمة بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

محافظة المنيا شهدت جريمة آخرى، إذ قتلت سيدة زوجها طعنا بآلة حاده "سكين"، في ظروف غامضة، في مركز سمالوط بشمال المحافظة، وأشارت تحريات أولية إلى وجود خلافات أسرية وراء الجريمة، وتبين لوجود خلافات أسرية بينهما.