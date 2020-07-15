بعد إثارتها الجدل في أحدث ظهور لها.. من هي نسرين زوجة محمد رمضان؟

علاقات و مجتمع

على نغمات أغنية "أنت الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، تحديدا عن جملة "نار حبك جنة"، قبلت "نسرين" زوجها الفنان محمد رمضان، في مشهد رومانسي، وثقه الممثل، خلال مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسببا جدلا واسعا، وصفه البعض بـ"الحميمي".

ويتضمن مقطع الفيديو، ظهور الفنان بنظارة شمسية وملابس سوداء واكسسوارات، خلال احتضانه لزوجته داخل إحدى المركبات، مطلة بشعر أشقر متوسط الطول، ومكياج سموكي.

وانضمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، إلى صف المهاجمين، معلقة على مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: "فيديو محمد رمضان وزوجته بوس وأحضان".

".

وتابعت: "تلوموني فيه.. مو عيب.. اللي بينك وبين زوجتك شيء خاص.. شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك.. بالمرة سوي لايف كامل.. الأدب بقى صفر".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن زوجة محمد رمضان، عقب إثارتها الجدل في أحدث ظهور لها.

1- اسمها الثلاثي نسرين السيد عبدالفتاح.

2- تزوجت نسرين من محمد رمضان في 2012، مطلة بفستان أبيض بدون أكتاف، مع تسريحة شعر إنسيابية ممزوجة ببعض التموجات، واكتفى الثنائي بعقد القران دون حفل زفاف.

Advertisements

3- أنجبت منه طفلين، هما على وكنز.

4- أعلن الفنان رفضه عمل زوجته في مهنة التمثيل، مفضلا تفرغها لرعاية الأسرة وتربية الأبناء، بحسب تصريحه في برنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان.

5- تمنت "نسرين" أن تكمل حياتها كلها بجوار زوجها، وألا يفترقان مطلقا، وفقا لما ذكرته في "ممكن".

6- تحرص على تغيير لون شعرها باستمرار، حيث أطلت في البداية بشعر أسود ثم بني قاتم، وبعدها اختارت لون البني الأشقر، ثم ظهرت بالشعر الأصفر.

7- في 2019، أكدت العديد من الصحف انفصالها عن زوجها، وارتباطه بالفنانة حلا شيحة، إلا أنه نفى ذلك في العديد من التصريحات الإعلامية، فضلا عن نشره صورهما باستمرار، وتوجيه رسائل رومانسية لها.