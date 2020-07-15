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طريقة عمل صينية بطاطس في الفرن

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كتب: هن -

04:27 ص | الأربعاء 15 يوليو 2020

صينية بطاطس في الفرن

صينية البطاطس واحدة من أسرع وأسهل الأكلات في المطبخ المصري، يمكن تقديمها بالدجاج أو اللحم أو دون إضافات.

المقادير

¾ كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة حلقات.

كوب عصير طماطم طازج.

½ كوب ماء، أو مرق لحم أو دجاج.

ثمرة بصل كبيرة مقطعة حلقات.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زيت.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

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ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يوضع عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود والماء والبهارات والكزبرة والزيت، على نار متسوطة وتترك حتى تغلي.

يغطى القدر وتترك الصلصة تغلي على نار هادئة جدًّا لمدة 20 دقيقة.

ترص حلقات البصل والبطاطس والثوم في صينية بايركس، ثم توزع الصلصة فوق الخضار.

تغطى الصينية بورق فويل، ثم توضع في الفرن لمدة 45 دقيقة.

يزال الفويل، ثم توضع الصينية في الفرن تحت الشواية لمدة 3 – 5 دقائق.

تقدم ساخنة.

 

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