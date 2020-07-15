قبل ويل سميث.. أبرز فضائح خيانة المشاهير (صور)

علاقات و مجتمع

طالما كان المشاهير تحت الأضواء، زادت فضائح الخيانة الزوجية وقصص الحب الثانية بعد الزواج، وأصبحت تروى على الملأ، آخر تلك القصص هي ما أثار جدل مؤخرا، بإعلان جادا زوجة الممثل العالمي ويل سميث، خيانتها له، بينما كانا في فترة انفصال أو "بريك"، حيث لاقى ويل سميث دعم كبير من كل جمهوره، وفي الوقت ذاته، رفض هو طلاقها بعد قصة حب دامت لما يقرب من 25 عاما.

وقبل ويل سميث، هناك قصص معروفة وشهيرة، لملوك وفنانين اعترفوا بخيانتهم أمام الجميع.

براد بيت وأنجلينا جولي

قبل زواج براد بيت وأنجلينا جولي كان الأخير متزوجا من جنيفر أنستون، ولكنها خانها لشهو طويلة مع الفنانة العالمية أنجلينا جولي، وكان هذا هو سبب طلاق جينيفر أنيستون من براد بيت، ورغم زواجهما لعدة سنوات إل اأن أنجلينا جولي وبراد بيت انفصلا مؤخرا.

ديانا ودودي

هي واحدة من أشهر قصص الخيانة في التاريخ، ولوقعها داخل أروقة القصة الملكي البريطاني، فقد وقعت الأميرة ديانا والتي كانت متزوجة حينها من الأمير تشارلز في حب رجل أعمال مصري هو دودي الفايد.

قصة الخيانة والحب كلفت ديانا حياتهما، رغم أن ديانا مل تستقر في علاقتها مع دودي إلا عندما طلقت من تشارلز وابتعدت عن الحياة الملكية.

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جيف بيزوس

عرف طلاق جيف بيزوس من زوجته بأنه أغلى طلاق في العالم، وذلك بعدما اكتشفت ماكنزي بيزوس إن زوجها على علاقة بأخرى كما خرجت دلائل تفيد بأنه بالفعل يخونها خاصة بعد ظهور محادثات خاصة بينهما وزهورها في أكثر من مكان عام.

طلبت الزوجة الطلاق وستحصل على نصف ثروة مؤسس موقع "أمازون"، واحد من أغنى رجال الأعمال في العالمن واعترف بيزوس بأن لزوجته فضل في جني تلك الثروة، وتجرى حاليا تسوية المعاملات المالية بينهما.

كريستين ستيوارت وروبرت باتينسون

اعترفت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيوارت، نجمة أفلام "توايلايت" علنا إنها تخون حبيبها وزميلها في الفيلم روبرت باتينسون مع المخرج روبرت ساندرز.

وقدمت كريستين في 25 يوليو 2012، لحبيبها اعتذار عن علاقتها بمخرجِ آخر أفلامها "سنو وايت والصياد"، قبل أن ينفصل الثنائيّ لفترة، قالت فيها: "هذه لحظة طيش خسرت بها أهم شيء في حياتي، الشخص الذي أحبه واحترمه كثيرا، فأنا أحبه، أحبه، وأنا آسفة على ذلك".

ويل سميث

فيديو "لايف" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شاركت فيه جادا مع زوجها ويل سميث الظهور سويا عبر "السوشيال ميديا"، لتعترف الأخيرة بأنها كانت في علاقة مع مغني راب صديق ابنهما، وحدث ذلك في فترة انفصال الثنائي بسبب مشاكل جمعتهما.

ورغم الخلافات إلا أن الثنائي يرفض الطلاق، وأعلنا مجددا أنه زواج حتى الموت، فلاقى الفنان ويل سميث دعما كبيرا من قبل متابعيه ومعجبيه.