"ده يتخان ده".. كيف تفاعلت البنات مع أزمة ويل سميث؟

علاقات و مجتمع

اعتراف صادم استقبله النجم العالمي ويل سميث، خلال جلوسه أمام زوجته جادا بينكيت في برنامجها "Red ،"Table Talk"، كاشفة للمرة الأولى عن خيانته له، خلال فترة انفصالهما.

استمع "سميث" لاعتراف زوجته بحالة من الذهول، ليفاجئ المشاهدين بقراره في سماح زوجته على الهواء مباشرة، معلنًا عن حبه غير المشروط مكتفيًا بجملته: "سأعيد إلي أولًا".

حالة من الجدل والتعاطف انتقلت عبر منصات "السوشيال ميديا"، بعد انتشار حلقة الاعتراف الصادم، وبمشاعر مختلفة من التعاطف مع النجم العالمي، والسخرية من أحوالهن عبرت فتيات عن آرائهن.

وتنوعت تعليقات الفتيات على ما حدث مع النجم العالمي ويل سميث، الذي يعتبر فتى أحلام الكثير منهن، فهو الزوج الوفي الذي عمل على إسعاد زوجته طيلة فترة زواجهما، فجاءت التعليقات: "ويل سميث اتخان ده على الدنيا السلامة بجد".

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فكانت من التعليقات التي أثارت التعاطف مع النجم العالمي: "دا يتخان دا يا جماعة" "أن ويل سميث دا يتخان دا شيء ميعطيكيش".

وانقسمت أخريات في حالة السخرية ومقارنة بأوضاعهن: "ويل سميث اتخان يا ملوك جمال الصرف الصحي" "يعني ويل سميث اتخان وراح يقعد مع مراته يشوف غلط في إيه.. وأنتي يقولك أصل أنتي مهتمتيش بيا فخونتك وتحسي بالذنب".

ومن ضمن التعليقات أيضًا: "التايم لاين كله أن ويل سميث اتخان والصدمة بتبقى للراجل أكتر عشان مش دا المعتاد لكن لو ست اللي اتخانت يبقى عادي وهي بس تغير لون شعرها ومتبقاش نكدية وكل حاجة تبقى تمام".