طرقة عمل فطيرة بصل مقلية

كتب: هن - 03:30 ص | الأربعاء 15 يوليو 2020

تسعى الأمهات للبحث عما هو جديد لأسرتها، ويعتبر فطيرة البصل المقلية، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي لا تتطلب مجهودا كبيرا لإعدادها. وإليك طريقة عمل فطيرة بصل مقلية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير فطيرة بصل مقلية 3 كوب دقيق كوب قرع مسلوق ملح سكر ملعقة كبيرة خميرة فورية ربع كوب سمنة ماء للعجن بيضة فانيليا كوب حليب Advertisements بصل زيت ملح فلفل أسود صويا صوص سمسم محمص زيت للقلي طريقة تحضير فطيرة بصل مقلية - تخلط جميع مكونات العجين في العجان - تترك لتختمر حوالي ساعة - تشكل على شكل كرات - يفرد ويشكل العجين - يقلى في زيت غزير وساخن الحشو - يسخن الزيت ثم يضاف البصل ويقلب حتى يصبح بني اللون - يضاف الملح والفلفل، الصويا وأخيرا يضاف السمسم - تترك لتبرد تماما

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