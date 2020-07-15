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أضرار تناول الشاي على الريق

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يتناول البعض الشاي على الريق بمجرد الاستيقاظ من النوم ويؤدى ذلك إلى حدوث العديد من المشكلات بالمعدة منها كما أوردها موقع "health line".

أضرار شرب الشاي على الريق

يضر مينا الأسنان

 الشاي في الصباح الباكر يأكل المينا من أسنانك، يحدث هذا لأن البكتيريا في الفم سوف تفكك السكر، مما يؤدي إلى زيادة مستويات حمض الفم.

يعطل النظام الأيضي

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 شرب الشاي على معدة فارغة في الصباح يعطل النظام الأيضي الخاص بك بسبب عدم التوازن في المواد الحمضية والقلوية في المعدة، هذا يمكن أن يتداخل مع النشاط الأيضي المنتظم للجسم، ويمكن أن يسبب المزيد من المتاعب.

فقر الدم

الذين يعانون من مشكلات فقر الدم، لا ينبغي لهم تناول الشاي على معدة خالية لأنه يقلل من معدلات امتصاص الحديد في الجسم.

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