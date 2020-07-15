كتب: هن - 02:41 ص | الأربعاء 15 يوليو 2020

قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل كرواسون ساندوتش، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة. مقادير عمل كرواسون ساندوتش ​1 وربع ملعقة صغيرة خميرة فورية 2 وربع كوب دقيق 1 ملعقة صغيرة سكر 3 ملعقة كبيرة ماء نصف ملعقة صغيرة ملح ثلث كوب لبن دافىء ثلث كوب زبدة مذابة 1 بيضة فانيلا 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة صغيرة سكر 1 بيضة 2 ملعقة كبيرة ماء الحشو خس فرنسى بسطرمة روزبيف Advertisements رومى مدخن حلقات طماطم جبنة شيدر جبن كريمى زعتر طازج مربى فراولة أوراق ريحان التقديم عصير برقوق عصير مشمش طريقة عمل كرواسون ساندوتش ​ في العجانة تخلط العجينة مع الماء ثم تترك 10 دقائق تضاف البيضة والزيت واللبن والماء ورشة الملح تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخلط ثم تترك العجينة لتختمر تفرد العجينة ثم تدهن بالزبدة ثم تطبق العجينة مع الظرف تترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق تفرد مرة أخرى وتدهن بالزبدة ثم تطبق وتكرر هذه الخطوة عدة مرات ثم تقطع وتشكل على شكل الكرواسون تدخل الفرن حتى تمام النضج تحشى حسب الرغبة بالمربى أو التركي والروزبيف تقدم مع العصير حسب الرغبة

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